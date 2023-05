In Poppenhausen in der Rhön wird vom 18. bis 20. August wieder zünftig aufgespielt. Bei der dritten Auflage des Rhön Harmonika Festes verwandelt sich das Gelände am Sebastian-Kneipp-Weg in eine große Open Air Bühne. Das Event mit Musik und Markt ist einzigartig im deutschsprachigen Raum, heißt es in einer Pressemeldung des Veranstalters. Höhepunkte sind zahlreiche Show-Acts unter anderem. mit „Cordula Grün“-Chartbreaker „Die Draufgänger“ und die längste Harmonika-Meile der Welt auf dem Markt. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

„Nach dem Erfolg von 2022 und den international bekannten Künstlern für 2023 ist mit einem frühzeitigen Ausverkauf zu rechnen“, betont Initiator Adrian Kehr, Inhaber von Rhön Harmonika und frischgebackener Weltrekordhalter im Harmonika-Spielen. Karten für die Shows gibt es im Kartenvorverkauf nur als Online-Tickets (unter: https://heimat-verliebt.com/listing/rhoen-harmonika-fest-2023/), solange der Vorrat reicht, so die Pressemeldung weiter.

Volksmusik-Party in Poppenhausen

Das Programm ist breit gefächert, es reicht von traditioneller Volksmusik über Volks-Pop-Musik bis zu Party-Schlagern. Top-Acts mit Rang und Namen geben sich die Klinke in die Hand und lassen keine Party-Wünsche offen, so der Veranstalter.

Am Festival-Samstag präsentiert sich zudem die längste Harmonika-Meile der Welt. Musikantinnen und Musikanten und alle, die Interesse haben, die Steirische Harmonika selbst zu erlernen, können sich bei Herstellern und Dienstleistern informieren. Trachtenmode, touristische Informationen, Rhöner Spezialitäten und Kinderunterhaltung sorgen für ein Familienprogramm.

Langes Party-Wochenende

Mit dabei sind Rhön Harmonika mit Inhaber Adrian Kehr, der am 21./22. Januar den Weltrekord im Harmonika-Spielen vor großem Publikum aufgestellt hat, die Quetschn Academy, Kärntnerland, Schmidt, Strasser, Müller und Silberbach. Der Markt kann bei freiem Eintritt besucht werden. Zum Auftakt am Freitag, 18. August, steht die Brass-Formation „MaddaBrassKa“ auf der Bühne, die mit einem Mix aus Brass, Hip-Hop und deutschsprachigem Rap Blasmusik ganz neu interpretiert und garantiert Jung und Alt zum Mitrocken und -singen bewegt.

Volksmusik-Disco-Party

Anschließend verwandelt die Schweizer Volks-Pop-Band Fäaschtbänkler die Tanzfläche in eine rauschende Volksmusik-Disco-Party. Mit ungewöhnlichem Instrumentenarsenal und Entertainment-Garantie lassen sie dem Publikum kaum Zeit, Luft zu holen. Beginn ist um 19 Uhr. Am Samstag ab 18 Uhr gibt es schmissige Polkas und Jodelkünste der Kultband „Juhe“ aus Tirol – drei junge Burschen, die mit schneidigen Boarischen, schmissigen Polkas, gefühlvollen Walzern und tollen Jodelkünsten ihr Publikum ins Staunen versetzen, so der Veranstalter in der Pressemeldung weiter.

Echt und handgemacht

Die „Tegernseer Tanzlmusi“ läutet den Sonntag beim Frühschoppen ab 11 Uhr mit echter, handgemachter bayerischer Musik ein.

Alpenländische Musik und bodenständige Tracht gelten als Markenzeichen der Formation, die mittlerweile weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt ist und schon zahlreiche Funk- und Fernsehauftritte absolvierte.

Zum Abschluss des 3. Rhön Harmonika Festes leitet die österreichische Kult-Band „Die Draufgänger“ den Party-Höhepunkt ein.

Hits wie „Cordula Grün“, „Marie“ oder „Die Hektar hat 2.0.“ nehmen die Fans mit auf eine Reise in die Welt aus Rock, Pop und Volksmusik.

Infos und Karten

Mehr Infos zu Markt und Musik gibt es unter: rhoen-harmonika.de, Facebook , Instagram . Onlinekartenverkauf erfolgt unter: heimat-verliebt.com/listing/rhoen-harmonika-fest-2023/ red