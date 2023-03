Einer der größten Vereine Ramsthals, der Fideliaverein, feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Der Besuch bei der Mitgliederversammlung ist ein Spiegelbild der Altersstruktur der Mitglieder. Im gut gefüllten Pfarrheim konnte der Vorsitzende Martin Thürmer nach einer mehrjährigen Corona-Pause Mitglieder im jugendlichen Alter genauso begrüßen, wie andere, die dem Verein seit Jahrzehnten die Treue halten.

Der Fideliaverein ist sowohl mit seinen Versammlungen als auch mit seinen Theatervorstellungen seit Jahrzehnten Gast im Ramsthaler Pfarrheim. Im vergangenen Jahr wurde dort mit der Renovierung der Räumlichkeiten und der Einrichtung eines barrierefreien Zugangs begonnen. Die Maßnahmen, unter der Leitung der Kirchenverwaltung, gehen dem Abschluss entgegen. Martin Thürmer nahm die Versammlung zum Anlass, Bernhard Sixt als Vorsitzendem der Kirchenverwaltung vom Fideliaverein einen Scheck über 1000 Euro für die Baumaßnahmen zu überreichen, um für die langjährige gute Zusammenarbeit zu danken.

24 verstorbenen Vereinsmitgliedern der vergangenen drei Jahre wurde gedacht, darunter den Ehrenvorsitzenden Reinhard Metzler und Heinz Thürmer.

Nachdem 2020 und 2021 das Vereinsleben nahezu zum Erliegen gekommen war, konnte Martin Thürmer über umfangreiche Aktivitäten im vergangenen Jahr berichten. So wurde die Mehrtagesfahrt an Pfingsten mit großer Nachfrage wieder durchgeführt. Auch das Bergweinfest konnte wieder stattfinden und zog viele Besucher an. Der traditionelle Ausflug in einen Freizeitpark führte diesmal in den Holiday-Park nach Haßloch. Auf reges Interesse stieß das Wirtshaussingen im Pfarrheim. Die Aktivitäten zeigten sich auch in der positiven Entwicklung der Finanzen, über die Kassiererin Petra Kraus berichten konnte.

Die Neuwahlen gingen dank guter Vorbereitung zügig vonstatten. Die bisherige Vereinsleitung wurde vollständig in ihren Ämtern bestätigt: 1. Vorstand Martin Thürmer, 2. Vorstand Ewald Brand, Kassiererin Petra Kraus, Schriftführer Christian Simon, Beisitzer sind Katja Simon und Roland Kühnlein, Fahnenträger Tobias Kühnlein, Fahnenbegleitung Theresa Wahler und Jana Bayer, die Kassenprüfer sind Rudi Helm und Martin Stöber.

Der Ausblick des Vorsitzenden zeigte eine Vielzahl von Veranstaltungen. Anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums finden am 17. März und 18. März jeweils um 19 Uhr zwei Filmabende über die Theaterveranstaltungen statt Beginn der Vorführung im Pfarrheim ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die Mehrtagesfahrt führt vom 26. bis 29. Mai in das südliche Elsass und die Vogesen. Das Bergweinfest auf dem Turnplatz findet vom 22. bis 23. Juli statt. Die Tagesfahrt geht nach Tripsdrill am 9. September und das Kirchweihsingen ist am 4. November im Pfarrheim geplant.

Thürmer bedankte sich bei allen Helfern, die zum Erfolg des Vereins beigetragen haben. Besonders dankte er Horst Kaufmann , der seit 2005 im Vorstand und als Turnplatz- und Gerätewart maßgeblich am Bau des Gerätehauses mit WC beteiligt war. Zum Abschied von dieser Aufgabe erhielt er ein Präsent.

Traditionell wie seit vielen Jahren konnten die Mitglieder im Anschluss an die Versammlung bei Kaffee und Kuchen plaudern. Nachdem die Versammlungen der letzten Jahre ausgefallen waren, gab es 64 Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft, die nachzuholen waren.

Geehrt wurden: Für zehnjährige Mitgliedschaft im Verein 2021 Johannes Sixt und Martin Stöber, 2023 Thorsten Büttner und Mia Warmuth.

25 Jahre Mitglied im Verein sind: Tanja Gündling, Georg Kaufmann , Simone Kemmer, Petra Schaub, Stefanie Stöber, Christina Unsleber (alle 2021), Alexandra Büttner, Sabine Enzinger, Bernhard Gößmann-Schmitt, Monika Gößmann-Schmitt, Johannes Neder, Diana Simon, Erika Vierheilig, Gerhard Wahler (alle 2022) sowie Andreas Günder und Andrea Thürmer (beide 2023). Für 40-jährige Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet wurden 2021 – Doris Beck, Johanna Bretz, Karlheinz Büttner, Irmgard Enzinger, Anni Fuchs, Agnes Grau, Frank Herterich, Heinz Kaiser , Michael Kaiser, Horst Kaufmann , Paul Kaufmann , Erika Neder, Helga Neder, Klaus Röder, Christa Roth, Klaus Sauermann, Achim Sixt , Anita Sixt , Bernhard Sixt , Rita Sixt , Notburga Stöber (alle 2021), Josef Kress, Hubert Simon (beide 2022) sowie Gertrud Kraus, Ewald Neder, Erika Röder, Michael Simon, Adolf Wehner, Gudrun Wehner (alle 2023).

Für 50-jährige Mitgliedschaft im Verein :

Leo Büchs, Franz Büttner, Reinhard Unsleber, Ernst Ziegler (alle 2021), Robert Bayer, Alfred Lehner , Brunhilde Thürmer, Helmut Wolf , Irma Ziegler (alle 2022) sowie Rudolf Bayer, Fini Greubel, Herbert Müller , Irmtrud Simon, Ivo Simon (alle 2023).

Für 60-jährige Mitgliedschaft im Verein wurde Theo Sixt geehrt. Andreas Lomb