Wenn man Geburtstag hat, so lädt man seine Freunde gerne ein. Die Katholische Bücherei Ramsthal feierte ihren 19. Geburtstag und viele Freunde und Gönner kamen ins Ramsthaler Pfarrheim. Vor 19 Jahren hatte sich ein Arbeitskreis für eine Fotoausstellung gebildet, der alte Ramsthaler Bilder archivierte. Aus dieser Gruppe entwickelte sich damals um Charlotte Wahler das Gründungsteam für die heutige Bücherei . Wahler führte die Bücherei dann für zehn Jahre. Inzwischen hat Christine Neder die Leitung übernommen und stemmt mit einem Team von zehn festen Mitgliedern und einigen weiteren Helfern die durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Was 2004 begann, hat sich inzwischen zu einem gut besuchten Treffpunkt für Leseratten entwickelt. Neder schildert, dass Jugendliche oft in der Pubertät mit dem Lesen pausieren, wenn sie dann später im Leben aber als Mütter oder Väter gefordert sind, gerne wieder mit ihren Kindern zum Buch greifen. Die jüngsten Kinder werden mit Bilderbüchern an das Lesen herangeführt. Ein regelmäßiger Austausch von Büchern sorgt für Attraktivität der Bücherei . Auch das Onlinevotum für ein Wunschbuch zeigt, dass sich das Büchereiteam an den Wünschen der Leser orientiert. Als erfolgreich hat sich die Zusammenarbeit mit den beiden Ramsthaler Kindergärten, denen in Kützberg und Oerlenbach und der Einhard-Schule in Euerdorf gezeigt. Die Kinder des Ramsthaler Gemeindekindergartens machen sogar den Büchereiführerschein „Bibfit“.

Am 15. März findet eine Lesung des Ramsthaler Krimiautoren Matthias Söder statt. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an einen sozialen Zweck. Geöffnet hat die Bücherei mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr, sonntags von 10.30 bis 11.30 Uhr. red