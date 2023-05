Die Gemeinde erhält jährlich einen Betrag von Windstrom , dem Betreiber der beiden Windräder auf der Ramsthaler Gemarkung, der für gemeinnützige Zwecke eingesetzt werden kann. Die Mittel werden in diesem Jahr dem Verein Erlebenskunst zur Verfügung gestellt. Der Verein will damit den Schallschutz im Haus Erlebenskunst verbessern, Fundamente am Skulpturen-/Kunstweg schaffen, einen Flyer für den Kunstweg in Auftrag geben und einen Vorhang für das Treppenhaus als Energiesparmaßnahme anschaffen.

Die Mobilfunkabdeckung in Ramsthal ist noch lückenhaft. Nun hat Vodafone den Gemeinderat darüber informiert, dass am bestehenden Telefonmast in der Siedlung weitere Sende- und Empfangsanlagen angebracht werden sollen. Damit dürfte Ramsthal mit dem Vodafone- und dem T-Online-Netz vollständig abgedeckt werden.

Die Viehwaage, die sich im Anschluss an das Backhaus befindet, wird seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt. Um den Raum für andere Zwecke besser nutzen zu können, soll die Waage abgebaut werden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben zu. Bürgermeister Rainer Morper brachte seine Idee ins Gespräch, eine neue Urnenwand auf dem Friedhof zu schaffen. Fünf ungenutzte Gräber kämen als Standort in Betracht. Die Meinung im Gemeinderat war hinsichtlich Bedarf und Standort geteilt. Nun soll es einen Ortstermin geben.

Info-Veranstaltung geplant

Nachdem die Zukunft des Lebensmittelladens und der Bäckerei in Ramsthal auf mittlere Sicht unklar ist, ist das Projekt eines Dorfladens im Gespräch. Der Eigentümer des jetzigen Ladens, Gemeinderat Klaus Kemmer, hat Interesse, dieses Projekt voranzutreiben. Er hat Kontakte zu Betreibern von Dorfläden aufgenommen und Informationen gesammelt. Als nächster Schritt soll eine Initial- und Informationsveranstaltung für die Bürger durchgeführt werden, die auch dazu dienen soll, das Interesse an einem solchen Laden zu ermitteln. Kemmer schlägt vor, dass sich bei einem solchen „Dorfladentag“ bestehende Dorfläden vorstellen könnten. Der Bürgermeister schlug vor, eine Info-Veranstaltung mit einem Budget von 1000 Euro zu unterstützen. Der Rat stimmt diesem Vorschlag zu.

Die Sachs-Franken-Classic-Rallye wird an Pfingsten wieder bei den Aussiedlern durch die Gemarkung Ramsthal führen.

Erregt reagierten einige Räte, wegen der Entscheidung des Marktes Euerdorf, eine mögliche Durchleitung von Abwässern aus Ramsthal , Wirmsthal und Sulzthal zu verhindern. Hierdurch wird auch das Projekt einer kostengünstigeren gemeinsamen Kläranlage der drei VG-Gemeinden unmöglich gemacht. Ramsthal und Sulzthal müssen nun eine Lösung suchen, die bestehende Gemeinschaftskläranlage den aktuellen Anforderungen entsprechend zu verändern. Ob der Euerdorfer Ortsteil Wirmsthal noch dabei berücksichtigt wird, ist unklar.

Das 900-Jahre-Jubiläum der Gemeinde fand an Silvester ihren Abschluss. Die Gruppe Virma übernahm den Ausschank. Der Erlös geht an den Kindergarten „Haus Kunterbunt“ und den „Waldkindergarten Weinbergschneckle“. hla