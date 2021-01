Wie der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Kreisverband Coburg mitteilt, habe er rund 78 000 Euro in mobile Hochleistungsluftreiniger in seinen Einrichtungen investiert. "Wir wollen damit einen Beitrag leisten, das Ansteckungsrisiko für Mitarbeiter und Besucher zu vermindern", sagte Awo-Kreisvorsitzender Hubert Joppich bei der Inbetriebnahme der Geräte. In Kindergarten, Hort und Mittagsbetreuung können die Raumlüfter helfen, die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Dort findet aktuell eine Notbetreuung statt. Die Awo-Treffs in Bad Rodach, Ebersdorf und Rödental sind aufgrund des Lockdowns noch geschlossen. "Falls wir wieder öffnen können, haben wir die Möglichkeit, die Gefahren zu verringern", teilte Awo-Geschäftsführer Carsten Höllein mit. Er legte aber Wert darauf, dass alle verpflichtenden Hygienemaßnahmen, zum Beispiel Lüften und das Tragen von Schutzmasken, weiterhin notwendig seien. Höllein hofft, dass es für die Geräte im Krippenbereich eine staatliche Förderung gibt. Über die Stadt Coburg sei ein entsprechender Antrag gestellt. Grund: Bei Kleinkindern sei es vor allem in den kalten Monaten schwierig, permanent den Gruppenraum zu lüften. red