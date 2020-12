Als modernste Mittelschule im Landkreis präsentiert sich die Schule in Bad Brückenau. Rund 300 Schülerinnen und Schüler aus 15 Klassen samt ihren Lehrern nahmen nach den Herbstferien den neuen Schultrakt in Beschlag. Bis Ende November werkelten die Arbeiter der meist regionalen Unternehmen an den Restarbeiten auf dem Gelände, jetzt ist alles fertig.

Einige Zahlen verdeutlichen die Größe der neuen Schule: Die Netto-Grundfläche beträgt ca. 3.903 Quadratmeter und ist aufgeteilt in eine Haupt- und Nebennutzfläche mit rund 2.745 Quadratmeter, einer Technischen Funktionsfläche mit rund 226 Quadratmetern, einer Verkehrsfläche von rund 932 Quadratmetern und einem Pausenhof von rund 950 Quadratmetern.

Noch keine Einweihung

Normalerweise stünde eine feierliche Einweihung auf dem Stundenplan, aber könne es aufgrund der Pandemie nicht geben, erklärt Bürgermeister Jochen Vogel (CSU). "Immerhin 9,62 Millionen Euro steckte die Stadt in die Generalsanierung, von denen fast 6,88 Millionen Euro gefördert werden", sagt Peter Karl vom städtischen Baubüro. Damit bleiben die Kosten unter der Marke von zehn Millionen Euro, von denen die Verantwortlichen ursprünglich ausgegangen sind.

Die Mittelschule wurde in zwei Bauabschnitten erneuert: Im Schuljahr 2018/19 arbeiteten die Bauarbeiter in einem Teil des Gebäudes. Seit dem vergangenen Schuljahr war der zweite Teil an der Reihe. Unterricht im Container gehörte für viele Schüler zum Alltag. Benachbarte Schulen boten ihre Unterstützung an.

Dass der finale Umzug erst in den Herbstferien und nicht schon im Sommer erfolgte, sei eine Folge der Verzögerungen während des ersten Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr, erklärt Karl.

Für Kontroversen hatte die Entscheidung des Stadtrats gesorgt, aus Kostengründen auf eine Belüftungsanlage zu verzichten. Zumindest in den Klassenzimmern ist Lüften trotzdem gut möglich. Gegenüber der Fensterfront gibt es kurz unter der Decke ebenfalls Fenster, die schnell und effektiv für Durchzug sorgen.

Ein Waschbecken mit Papierhand-Spender ist in jedem Raum zu finden. Karl nennt nennt weitere Zahlen: In der neuen Mittelschule wurden rund 3.000 Quadratmeter Gipskarton-Akustik-Lochplattendecken verbaut, auf dem Fußboden verlegt wurden rund 2.400 Quadratmeter Linoleum-Bodenbelag. Knapp über 44 Kilometer Kabel verlegten die Arbeiter beim Neubau, das entspricht einer Strecke von Oberthulba nach Bad Brückenau und zurück. Die Datenkabel ziehen sich über 17 Kilometer durch das Gebäude. "Am meisten Glück hatten wir mit dem Wetter", sagt Architekt Bastian Wagner vom Architekturbüro Roth und Partner.

Heller und viel Licht

Er erinnert daran, dass die Bauarbeiter im Dezember das Dach geöffnet hatten und im Januar Fenster eingebaut wurden. Zudem hätten die Bauleute von den Erfahrungen des ersten Bauabschnitts profitiert. Insgesamt wirkt die Schule viel heller und lichtdurchfluteter als zuvor.

Das Lehrerzimmer fällt im Vergleich zu vorher deutlich größer aus und eignet sich nun für Schulungen des gesamten Kollegiums. Einen Rückzugsbereich für Lehrkräfte gibt es, ebenso wie einen Raum für Elterngespräche und die psychologische Begleitung von Schülern. Schulleiter Michael Heyne zeigt sich besonders stolz über den Fachraum, in dem Physik, Chemie und Biologie unterrichtet werden. Es gibt einen Säure- und einen Laugenschrank. Im Brutschrank können die Schüler Bakterien in Petrischalen züchten.

Auch die digitale Ausstattung ist auf dem neuesten Stand: In jedem Klassenzimmer hängen Tafeln mit berührungsempfindlichen Bildschirmen, die die Lehrer von ihrem Platz aus steuern können. Im Tisch versenkbare Dokumentenkameras gehören dazu. Solch moderne Methoden gab es noch nicht, als Bad Brückenaus Bürgermeister Jochen Vogel die Schulbank drückte. Er kann sich noch gut an seinen ersten Schultag als Mittelschüler am Bad Brückenauer erinnern. Damals, im Jahr 1982, war der Schulkomplex nagelneu.

Später wechselte er zur Realschule. Jetzt, 38 Jahre später, betritt er wieder das Schulgebäude. Auch diesmal strahlen die Decken und Wände von frischer Farbe.