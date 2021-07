Mit einem Doppelkonzert unter dem Motto "OPA-Air" am Wochenende des 17. und 18. Juli auf dem Coburger Marktplatz wollen die Musikerinnen und Musiker der Original Prinz-Albert-Blasmusik (OPA) ihr zehnjähriges Bestehen feiern. "Wir haben in enger Absprache mit Behörden und Sicherheitsexperten die letzten Wochen sehr intensiv am Konzept für ein gutes und sicheres Konzert gearbeitet", sagt OPA-Chef Christian Limpert.

Sowohl für das OPA-Air am Samstag, 17. Juli, um 20 Uhr als auch den OPA-Air-Familienfrühschoppen am 18. Juli um 11 Uhr gelten strenge Auflagen. Dazu gehören laut Limpert unter anderem eine feste Sitz- und Stuhlordnung, die Absperrung des Marktplatzes für die Konzertdauer und klare Abstandsregeln. "Tanzen in den Gängen oder vor der Bühne wie im Festzelt wird es nicht geben", erklärt OPA-Frontman Lukas Döhler. "Alles ist anders als sonst, aber wir freuen uns dennoch riesig auf unseren Geburtstag und unser Publikum."

Maximal 900 Besucher sind pro Veranstaltung zugelassen. Das Ticket für das Konzert am Samstag kostet 19,90 Euro, pro Käufer sind maximal zehn Tickets buchbar. Am Sonntag kostet das Ticket 8,90 Euro, Kinder unter 14 Jahren sind frei, auch für sie ist allerdings ein Null-Euro-Ticket notwendig. Der Ticketverkauf beginnt am Montag, 12. Juli, um 10 Uhr online unter www.reservix.de.

Die Fans kennen sie, aber wer ist die OPA-Blasmusik eigentlich genau? Im Juli 2011 sind 20 ehemalige Schülerinnen und Schüler des Albertinums erstmals als OPA-Blasmusik im Schulhof ihres Gymnasiums aufgetreten.

Es war eigentlich eine Schnapsidee

Das Projekt war eine Schnapsidee, geplant waren ein bis zwei Auftritte. Doch inzwischen hat sich OPA zu einer Kultkapelle entwickelt. 30 ehemalige Albertinerinnen und Albertiner aus über 15 Abiturjahrgängen gehören inzwischen dazu, verstreut in ganz Deutschland. Drei bis fünfmal pro Jahr treffen sie sich für gemeinsame Auftritt.

Das jährliche "oktOPAfest" im Festzelt auf dem Coburger Schlossplatz mit rund 1400 Besuchern war stets in wenigen Minuten ausverkauft. Dieses Jahr wird es coronabedingt nicht stattfinden können. red