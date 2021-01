Am Donnerstag, 21. Januar, lagen im Landkreis Bad Kissingen 26 neue Coronafälle vor. Aktuell sind 165 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind zehn weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 99,8. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 1931 Coronafälle bestätigt, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamtes. Als gesundet gelten inzwischen 1696 Personen. 70 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 248 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 28 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (65), Hammelburg (50), Bad Brückenau (50).

Seit 18. Januar müssen in Bayern in bestimmten öffentlichen Bereichen FFP2-Masken oder Masken vergleichbarer Schutzklasse wie KN95 getragen werden. Diese FFP2-Maskenpflicht gilt ab sofort auch für Besucher des Landratsamts und seiner Außenstellen sowie für den Besuch des Abfallwirtschaftszentrums in Wirmsthal und der gemeindlichen Wertstoffhöfe im Landkreis Bad Kissingen, teilte das Landratsamt weiter mit. red