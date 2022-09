Gegen Mitternacht meldete eine Pflegekraft des Seniorenheims der Einsatzzentrale einen Mann, der unberechtigt in das Wohngebäude gekommen war und sich dann in mehreren Bewohnerzimmern aufgehalten hatte.

Als Beamte der Polizeiinspektion Stein eintrafen, hatte sich der Mann bereits entfernt. Befragungen ergaben, dass sich der Mann in das Zimmer einer Bewohnerin geschlichen, die Dame angesprochen und sich dann unter anderem in den Schritt gefasst hatte. Nach Verlassen des Raumes trafen ihn Mitarbeiter im Zimmer einer anderen schlafenden Frau an.

Mann belästigt Seniorinnen - Täter wird schnell identifiziert

Als damit gedroht wurde, die Polizei zu verständigen, flüchtete der Mann. Hinweise auf andere Straftaten in sexuell motivierter Form oder auf vorliegende Eigentumsdelikte ergaben sich nicht.

Aufgrund der detaillierten Beschreibung identifizierten Mitarbeiter der Zentralen Aufnahmeeinrichtung in Zirndorf den Mann wenig später und brachten ihn zur Polizeiinspektion Stein.

Hier führten die Beamten bei dem alkoholisierten 30-Jährigen (rund 1,7 Promille) eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie eine DNA-Entnahme durch. Zudem benannte er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Zustellungsbevollmächtigten. Zur Einordnung etwaig vorliegender Straftatbestände werden die Ermittlungen im Weiteren durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Fürth geführt.

Vorschaubild: © Monkey Business/Adobe Stock | Sina Schuldt/dpa