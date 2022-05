In Fürth läuft aktuell ein Einsatz mit einem Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften: In einem Bürokomplex in der Hans-Vogel-Straße ist am Donnerstagvormittag (19. Mai 2022) ein Brief mit einer bisher unbekannten Substanz eingetroffen. Das Gebäude wurde daraufhin evakuiert und abgesperrt.

"Das ist die große Frage, was hier los ist", meldet Polizeisprecher Michael Konrad vom Präsidium Mittelfranken vor Ort. Zum aktuellen Zeitpunkt stehe aber Folgendes fest: Ein "verdächtiger Brief" war bei einer Anwaltskanzlei in der Hans-Vogel-Straße eingegangen, aus dem eine "unbekannte Substanz" entwich.

Brief löst Evakuierung in Fürth aus: Welche Substanz befindet sich darin?

Vier Personen seien damit in Kontakt gekommen und wurden daraufhin vom Rettungsdienst versorgt. "Sie müssen nun eventuell entkontaminiert werden", erklärt Michael Konrad auf Nachfrage von inFranken.de. Die Personen seien nicht verletzt, werden aber vorsorglich medizinisch betreut.

Die Einsatzkräfte untersuchen nun, ob von dem Brieg Gefahr ausgeht und um welche Art von Substanz es sich dabei handelt. Auch eine Tatortgruppe und eine Sondergruppe sind involviert, später soll die Spurensicherung das Büro untersuchen.

"Der Einsatz wird sich noch länger hinziehen", sagt Konrad. Aktuell ist die Hans-Vogel-Straße bis zur Karl-Bröger-Straße in beide Richtungen gesperrt. Für Anwohner oder Dritte bestehe allerdings keine Gefahr. "Die Situation ist völlig unter Kontrolle", versichert die Polizei.

Ähnlicher Fall aus Nürnberg: Briefbomben-Erpresser sendet wieder präparierte Post - Polizei warnt