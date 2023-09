"Der Luftdruck steigt und steigt und bei uns in Mitteleuropa baut sich ein dickes Hoch auf, das unser Wetter bestimmen wird, so weit die Prognosen reichen", teilt der fränkische Wetter-Experte Stefan Ochs mit. Mindestens bis Ende nächster Woche werde es daher auch in Franken niederschlagsfrei bleiben.

Nach einem noch nicht ganz wolkenfreien Sonntag werde es ab Montag (4. September 2023) immer sommerlicher.

Wolkenloser Himmel und Sommertemperaturen - September in Franken beginnt sonnig

Ab dann soll es nämlich durchgehend wolkenlos oder zumindest so gut wie wolkenlos sein. Der schwache Wind weht laut Ochs vorwiegend aus Ost bis Südost. Nach 25 Grad am Sonntag würden am Montag 28 und ab Dienstag dann sogar 30 Grad erreicht.

"Diese Temperaturprognosen stammen von den MOSMIX-Prognosen, bei denen Messwerte ähnlicher Wetterlagen aus der Vergangenheit mit einfließen. Diese Ergebnisse stimmen auch mit meiner persönlichen Erfahrung überein", so Ochs. Der reine numerische Temperatur-Output der Wettermodelle liege aber zwei bis vier Grad niedriger. Unklar sei, wie diese Abweichung zustande kommt.

"Vielleicht gehen die Wettermodelle davon aus, dass sich die nassen Böden nur zögerlich erwärmen (große Wärmekapazität). In den Nächten kühlt es auf 12 (Stadt/Berg) bis 7 (Land/Tal) Grad ab", schließt Ochs ab. Eine Idee für die Freizeit: Abkühlung für Familien und Vierbeiner - neun Badeseen in Franken mit Hundebadestrand.