Wetter in Franken: Eine quer über Bayern liegende Luftmassengrenze trennt feuchtkalte Luft im Norden und Osten von etwas weniger kalter Luft in den südwestlichen Regionen des Freistaats, meldet der Deutsche Wetterdienst. Am Sonntag (20. November 2022) fällt im Norden und Osten Bayerns zeitweise Regen.

Wie der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs") berichtet, wird die Kaltluft am Sonntag wieder nach Nordosten abgedrängt. Nur in der nordöstlichen Fränkischen Schweiz könne noch bis in die zweite Tageshälfte hinein Schnee fallen. "Ansonsten geht der Schneefall bis zum Mittag in Regen über", prognostiziert Ochs. Der zu Beginn lediglich schwache Wind frischt demnach am Abend in Böen stark aus Südwest auf. Laut Angaben des Wetterfachmanns steigen die Temperaturen auf Werte von +1 Grad in Hollfeld (Landkreis Bayreuth) bis +5 Grad in Ansbach.

Wettervorhersage für Franken - so lautet die Prognose für die kommende Woche

Für Montag sagt Ochs zunächst starke Böen aus Südwest bis West voraus, bevor der Wind dann am Abend abflaue. Durch diese Zufuhr von Atlantikluft steigen die Temperaturen laut dem Wetterochs auf +7 Grad weiter an. "Dabei wechseln sich Zwischenaufheiterungen und einzelne Regenschauer ab", teilt der fränkische Experte mit.

Von Dienstag bis Freitag überqueren Franken von Südwesten her abwechselnd Zwischenhochs mit Wolkenauflockerungen und schwache Tiefausläufer mit Regenbändern. Der aus südlichen Richtungen wehende Wind ist Ochs zufolge überwiegend schwach - und nur gelegentlich mal in Böen frisch. Die Temperaturen liegen am Tag demnach bei 8 und in der Nacht bei 3 Grad. Bei längerem Aufklaren können Bodenfrost und Nebel auftreten.

"Das Wettergeschehen von Dienstag bis Freitag hier weiter auseinanderzuklamüsern, lohnt sich nicht", betont Ochs, "weil es sich um eine ziemlich ereignislose Wetterlage handelt, bei der die genauen Details dann aber mehrere Tage im Voraus doch ziemlich unsicher sind."

In Franken hatte es in der Nacht auf Samstag geschneit. In Oberfranken kam es zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen. Polizei und Räumdienste waren im Einsatz.