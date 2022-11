"Es ist eisglatt": Ein Lastwagenfahrer auf der A70 fasst kurz zusammen, was in der Nacht los ist. Auf den Straßen in Teilen Oberfrankens lag in der Nacht auf Samstag erstmals Schnee.

Die Folge: Glatte Straßen und erste Glätteunfälle. Teilweise kamen Lkw nicht mehr vom Fleck. Der Winterist da.

Unfälle und Stau auf Straßen in Oberfranken nach Schneefällen und Glätte

Auf der A70 bei Stadelhofen im Landkreis Bamberg lag am Freitagabend bereits Schnee und die Räumdienste sind seitdem im Einsatz. Bei Regen und Schnee wurde das Fahren zu einer Rutschpartie. Lastwagen kamen nicht mehr weiter und waren zum Warten verdammt.

Im Kreis Bayreuth kam bei starkem Schneefall und spiegelglatter Fahrbahn ein mit einem Auto beladener Kleintransporter zwischen Fichtelberg und Silberhaus ins Rutschen. Er kam im Straßengraben zum Stehen. Auch hier kamen zahlreiche Lastwagen durch die Glätte nicht mehr weiter.

Schwarzenbach am Wald. Im Dienstgebiet kam es am Freitagabend zu Schneefällen. In der Folge waren teilweise die Fahrbahnen komplett mit Schnee bedeckt und rutschig. Zwischen Kleindöbra und Döbra, auf der Staatsstraße 2194, geriet ein Sattelzug ins Rutschen und stellte sich quer. Dabei wurde die Fahrbahn über die gesamte Breite blockiert. Noch bevor polizeiliche Maßnahmen zur Beseitigung eingeleitet werden konnten, hielt ein zufällig vorbeikommender Verkehrsteilnehmer an. Er bot seine Hilfe an und half mit seinem älteren Audi A4 „quattro“ kurzerhand den ca. 40 Tonnen Sattelzug wieder gerade zu ziehen. So konnte eine längere Blockade der Staatsstraße verhindert werden.

Kreis Hof: Verkehrsunfälle aufgrund Schneeglätte

Schwarzenbach am Wald. Ebenfalls am Freitagabend geriet ein 18-Jähriger mit seinem Pkw BMW in Schwarzenbach / Wald, bei Schneebedeckter Fahrbahn, ins Rutschen. Er wollte von der Nailaer Straße kommend nach links in Richtung Kleindöbra abbiegen. Hierbei passte er offenbar seine Geschwindigkeit nicht an die Straßen- und Wetterverhältnisse an, sodass er in der Linkskurve geradeaus gegen eine Gehwegbegrenzung aus Metallrohren rutschte.

Dabei entstand sowohl am Fahrzeug, als auch an der Begrenzung ein Sachschaden von gesamt ca. 5500,- EUR.

Das Fahrzeug war zwar mit Winterreifen ausgerüstet, diese können jedoch nur begrenzt die Grenzen der Physik einhalten. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld.

HOF. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Stadtgebiet Hof sowie im umliegenden Landkreis zu den ersten Schneefällen. So waren die Straßen teilweise schneebedeckt und winterglatt.

Ein 26-jähriger Autofahrer kam auf der Staatstraße 2452 zwischen Gupertsreuth und Gattendorf an der Abzweigung zur Unterholl ins Schleudern. Allem Anschein nach hatte der Mann seine Geschwindigkeit nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasst. Sein Opel kam von der Fahrbahn ab und landete in einem Feld. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 5000 Euro.

Auf der Kreisstraße HO 7 zwischen Konradsreuth und Leupoldsgrün geriet ein Sattelzug aufgrund Schneeglätte von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug fuhr sich im Bankett fest. Beim Rangieren rutschte der Sattelzug rückwärts gegen ein Verkehrszeichen. In diesem Fall entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Insgesamt betrachtet zieht die Polizei Hof eine positive Bilanz. Der Wintereinbruch führte nur bei wenigen Verkehrsteilnehmern zu Problemen.