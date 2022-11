Am Samstagmorgen müssen vor allem Autofahrer*innen in Franken aufpassen: Der DWD warnt in einigen Landkreisen vor Glätte auf den Straßen

In fast ganz Franken besteht auch Warnstufe 1 durch Frost und leichten Schneefall.

Der DWD warnt: Glätte in Franken

Vor allem im nordöstlichen Oberfranken kann es am Samstagmorgen und -vormittag zu Glätte auf den Straßen bei Eis und Schnee kommen. Der DWD warnt bei Warnstufe 2 von 4.

Durch Reif und Eis können die Straßen rutschig werden. Autofahrer*innen sollten ihre Fahrweise anpassen und dementsprechend darauf vorbereitet sein, dass die Straßenverhältnisse winterlich sind.

Betroffen von der Glättegefahr sind folgende Landkreise:

Coburg

Kronach

Lichtenfels

Kulmbach

Hof

Bayreuth

Wunsiedel im Fichtelgebirge

Auch interessant: Wintereinbruch kündigt sich an - hier fällt der erste Schnee am Wochenende

Quellen von inFranken.de: