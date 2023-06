Franken aktualisiert vor 2 Stunden

Wettervorhersage

Wetter-Experte sieht "Potenzial für schwere Unwetter" in den nächsten Tagen - und Temperaturen bis zu 33 Grad

Mit der trockenen Wärme in Franken ist jetzt Schluss, dafür wird es schwül - und mächtig unangenehm. So liest sich die neueste Wettervorhersage von "Wetterochs" Stefan Ochs, die nicht nur Regen und Hitze beinhaltet. Ochs begründet auch, warum das Potenzial für schwere Unwetter in den nächsten Tagen besonders hoch ist.