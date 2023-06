Drei relativ identische Tage - und der Sonntag als sommerlicher Höhepunkt der Woche vor der große Schwüle: So lässt sich die Wettervorhersage für die drei kommenden Tage in Franken zusammenfassen.

Wie Wetterexperte Stefan "Wetterochs" Ochs aus Herzogenaurach angekündigt, ist das Tief mit dem Zentrum über Westpolen nicht mehr nur auf den Höhen-, sondern auch auf den Bodenwetterkarten zu erkennen.

Wettervorhersage: Nach warmen Wochenende folgt der Regen

Allerdings schwächt sich das Tief ab, was in Franken zu einer kräftigen Erwärmung vor allem in den höheren Luftschichten führt, prognostiziert Ochs. Die Höchsttemperaturen liegen 29 Grad. Dazu ist es heiter und trocken, bei frischem bis starkem Wind.

Tritt die "Wetterochs"-Vorhersage ein, wird Sonntag, 18. Juni 2023, der schönste Tag der Woche. "Es ist heiter und niederschlagsfrei", erkärt Ochs. Der schwache Wind wehe am Sonntag aus West. Dazu werden im Regnitztal bis zu 32 Grad erwartet. Grund dafür ist eine Warmluftzunge, die sich vom Mittelmeer nach bis nach Bayern erstreckt.

Am Montag (19. Juni 2023) stelle sich die Wetterlage komplett um. Franken gerate in eine "schwüle und feuchte Südwestströmung". Es sei wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen, gelegentlich regne es. Abhängig von der Sonnenscheindauer werden maximal 26 bis 30 Grad erreicht.

Schwülwarmes Wetter führt zu "intensiven Regenfällen und Gewittern"

Auch von Dienstag bis Freitag bleibt es in der nächsten Woche schwülwarm, wobei mit intensiven Regenfällen und Gewittern zu rechnen ist. "Hier deutet sich ein Ende der Trockenheit in ganz Deutschland an", meint der "Wetterochs".

Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen zunächst bei neun Grad, in der nächsten Woche dann bei 15 Grad.

Vorschaubild: © NEWS5