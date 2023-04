Das Regengebiet des Tschechien-Tiefs "war am Samstag ein Flop", berichtet Wetter-Experte Stefan Ochs (Wetterochs). Vorhergesagt war flächendeckend deutlich mehr Regen, als es tatsächlich geregnet hat. Die Mengen in Mittelfranken waren so gering, sie waren teilweise gar nicht messbar.

Die mangelnde Intensität gleicht das Tief nun durch Hartnäckigkeit aus. Am Sonntag ist es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt, mit leichten Regenfällen. Maximal werden 12 Grad erreicht. Der sehr schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.

Wochenmitte wird wechselhaft - niedrige zweistellige Temperaturen

Am Montag und Dienstag soll es wechselnd bewölkt sein. Regenschauer können sich aber vor allem am Montag bilden. Es weht ein in Böen frischer Wind, der in höheren Lagen an Intensität zunimmt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad.

Am Mittwoch gibt es einen Rückschlag auf dem Weg hin zu wärmerem Frühlingswetter. Von Nordosten her zieht ein Kaltluftgebiet aus Russland zu uns. Es ist bewölkt und eventuell regnet es auch. Es werden kaum noch 10 Grad erreicht. Weiterhin weht der böige Nordostwind.

"Danach sollte es dann aber wirklich schöner werden", so Ochs und am nächsten Wochenende wird wahrscheinlich die Sonne scheinen bei 20 Grad. Im gesamten Zeitraum bleibt es dank Wolken und Wind frostfrei.