Facebook-Umfrage : Das sind laut Lesermeinung die 10 beliebtesten Badeseen in Franken

: Das sind laut Lesermeinung die Beliebte Urlaubsregion auf dem Podest: Fränkisches Seenland bietet die schönsten Seen

Fichtelsee, Goldbergsee und Rothsee - in diesen Gewässern erlebst du vielfältige Abkühlungen im Sommer

Sommer, Sonne, Wasser, Strand: Dafür muss man nicht unbedingt ins Ausland reisen. Wer nach Erfrischung und Wasserspaß sucht, kommt auch in Franken voll auf seine Kosten. Gerade im Sommer sehnen sich viele nach naturnahen Bademöglichkeiten und Alternativen zu überfüllten Schwimmbecken im Freibad. Wir haben bei Facebook nachgefragt und unsere Leser entscheiden lassen, an welchen Seen in Franken sie sich am liebsten abkühlen. Basierend auf den meistgenannten Seen haben wir ein Ranking erstellt, indem du sehen kannst, welche Seen in Franken zu den beliebtesten der inFranken.de-Leser gehören. Hier kommt unsere Top 10.

#10: Der Obernzenner See

Auf den 10. Platz hat es der Obernzenner See geschafft. Er ist ein circa 14 Hektar großer, künstlich angelegter See im Markt Obernzenn, gelegen im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Alle Wasserratten groß und klein lockt der Obernzenner See mit Spiel, Spaß und Entspannung. Direkt am Obernzenner See findest du auch den familienfreundlichen Campingplatz sowie ein Restaurant, in dem du bei freundlicher Atmosphäre lecker essen kannst.

Auf dem über 30 Hektar großen Freizeitgelände ist die Ferienidylle perfekt: Segeln, Surfen und Badevergnügen für die ganze Familie. Spielplatz, Tischtennis, Volleyball und Gaumenfreuden runden das Freizeitvergnügen ab. An verträumten Stellen findet aber auch der Angelfreund Muse.

Das Parken auf den ausreichend vorhandenen PKW-Stellplätzen kostet pro Fahrzeug und Tag 4 Euro und ist zu entrichten, wenn der Parkplatzkassierer vor Ort ist. Eine Jahresparkkarte kann bei der Gemeinde oder beim Parkplatzkassier gegen eine Gebühr von 30 Euro erworben werden. Die bis vor kurzem andauernde Badewarnung zwecks Blaualgen wurde wieder aufgehoben. Aktuelle Informationen zur Wasserqualität können der Internetseite von Markt Obernzenn entnommen werden.

#9: Der Igelsbachsee

Der Igelsbachsee und der etwas größere Kleine Brombachsee sind die beiden Vorsperren des Großen Brombachsees im bayerischen Mittelfranken im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Der Stausee ist nach dem ihm im Nordwesten zufließenden Igelsbach benannt. Er fügt sich so harmonisch in die Landschaft ein, als hätte er schon immer zu Füßen des Spalter Hügellandes gelegen. Der nordwestliche Teil des Sees steht unter Naturschutz.

In der Freizeitanlage Igelsbachsee finden vor allem Familien all das, was das Fränkische Seenland ausmacht: Einen Badestrand mit bester Infrastruktur von 700 Parkplätzen über Kiosk und Tretbootvermietung bis hin zum Erlebnis-Kletterpark „AbenteuerWald Enderndorf“.

#8: Der Weißenstädter See

Der Weißenstädter See ist mit circa 50 Hektar der größte See im Herzen des Fichtelgebirges. Der allseits zugängliche See bietet dem Besucher Entspannung, Erholung und eine Fülle von Sportmöglichkeiten. Ein bequem begehbarer 4 Kilometer langer Uferweg zählt bei Jung und Alt zu den meistbesuchten Spazierwegen im Fichtelgebirge. Er ist barrierefrei und eignet sich deshalb bestens für Rollstuhlfahrer oder Besucher mit Kinderwagen.

Segeln und Surfen ist in der ausgewiesenen Sportzone zulässig. Ein idealer Zugang für diese Aktivitäten ist der Großparkplatz im Südwesten des Sees. Hier befindet sich auch das Gelände des hiesigen Segelvereins.

Außerdem kannst du am Weißenstädter See zahlreiche Wassersportmöglichkeiten nutzen, worüber du hier mehr erfahren kannst. Die Umgebung des Sees ist wie geschaffen dafür, die Ruhe in der Natur und die Harmonie der Landschaft auf sich wirken zu lassen.

#7: Der Fichtelsee

In unserem Facebook-Ranking hat es der Fichtelsee auf den 7. Platz geschafft. Die Wasserfläche ist über 10 Hektar groß. Der See liegt prominent zwischen den höchsten Gipfeln im Fichtelgebirge, dem knapp über 1000 Meter hohen Schneeberg und dem Ochsenkopf mit 1024 Metern Höhe. Er ist vollständig vom Wald umgeben, sodass man die pure Natur genießen kann. Der nördliche und östliche Teil wurden 1939 mit 45,4 Hektar als Naturschutzgebiet ausgewiesen und im Jahr 1982 als Naturwaldreservat Fichtelseemoor auf 139,2 Hektar Schutzgebiet erweitert. Davon wird auch ein Drittel forstwirtschaftlich nicht genutzt.

Währenddessen fungiert der südliche Teil als Naherholungsgebiet mit Badestellen und Gastwirtschaft. Der Fichtelsee liegt zentral im Fichtelgebirge und ist wunderbar eingegliedert in ein Netz aus zahlreichen Wander- und Radwegen. Besonders beliebt ist am Spätnachmittag und Abend das Ostufer, von dem man einen perfekten Sonnenuntergang genießen kann.

#6: Der Ellertshäuser See

Der Ellertshäuser See ist ein Stausee in der Schweinfurter Rhön, zwischen Ebertshausen und Fuchsstadt im Landkreis Schweinfurt. Da der See erst kürzlich erneuert wurde und die Bauarbeiten weiterhin andauern, ist das Baden derzeit nicht sehr zu empfehlen. Laut Lesermeinungen ist der See aktuell halbvoll. Er soll sich nur auf natürliche Weiße durch Niederschläge selbst befüllen. Um einen Blick auf die aktuellen Geschehnisse zu werfen, bietet sich ein Blick auf die eigens für die Sanierung eingerichtete Internetseite des Bad Kissinger Wasserwirtschaftsamt an.

Dennoch bietet sich ein Besuch am Ellertshäuser See zum Erholen und Abschalten an. Auch Wander- und Radfahrfreunde kommen in der Region auf ihre Kosten.

Bestimmte Abschnitte werden nach der Sanierung wieder zum Baden, Tauchen, Segeln und Angeln freigegeben. Die restlichen Flächen sind als Biotope angelegt und als Naturschutzgebiete ausgewiesen.

#5: Der Goldbergsee

Dieser Seen-Favorit unserer Leser hat auf Facebook für etwas Verwirrung gesorgt - und uns beim Auswerten der Umfrage auf eine harte Probe gestellt. Der Grund: In Franken gibt es zwei Goldbergseen. Die Nennungen unserer Leser waren hier nicht eindeutig, weshalb wir kurzerhand zwei fünfte Plätze vergeben. An erster Stelle nennen wir den Goldbergsee bei Coburg. Bekannt ist das Gewässer auch für die Party-Location "Goldstrand" in direkter Nähe zum Coburger Stadtteil Beiersdorf auf der westlichen Seite des Goldbergsees. Laut Angaben der Tourismusregion Coburg-Rennsteig ist der Goldbergsee eines der meist besuchten Naherholungsgebiete im Coburger Land. Der zwischen den Stadtteilen Neuses und Beiersdorf gelegene Stausee hat eine Fläche von 145 Hektar und ist ein beliebtes Ausflugsziel für Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer und Naturliebhaber entwickelt. Vom Baden im See wird jedoch abgeraten, weil es immer wieder zu Problemem mit Blaualgen kommt.

Genau aus diesem Grund könnte mit der Nennung "Goldbergsee" auch gleichnamige See in Marktschorgast, Landkreis Kulmbach, gemeint sein. Anders als bei den bisherigen Seen handelt es sich beim Marktschorgaster Goldbergsee um ein idyllisches Naturfelsenbad, welches mit verschiedenen Becken und Sanitäranlagen zu einer kompletten Badeanlage gehört. Neben dem Naturfelsenbad kannst du dich bei einem Besuch auch über ein solarbeheiztes Nichtschwimmerbecken und ein Planschbecken für Kinder freuen.

Darüber hinaus sind Sanitäranlagen, Duschen und Kabinen vorhanden. Neben verschiedenen Liegewiesen mit schattigen und sonnigen Plätzen bietet die Badeanlage auch einen Jugendzeltplatz, einen Kinderspielplatz und einen Kiosk. Weitere Informationen erhältst du auf der Internetseite von Marktschorgast.

#4: Der Untreusee

Der Hofer Untreusee – von den Einheimischen kurz und bündig „U-See“ genannt – ist zu jeder Jahreszeit einer der Besuchermagnete Hofs und der Region. In unserem Facebook-Ranking hat es der See unter die Top 5 und auf den 4. Platz geschafft. Zwischen 1976 und 1979 als Stausee erbaut, ist der Untreusee heute Treffpunkt für Naturliebhaber, Erholungsuchende und sportlich Aktive. Ob Schwimmen, Surfen, Segeln, Rudern oder Kajakfahren – für Freunde des nassen Elements ist der Untreusee ein Dorado. Auf einer Fläche von 600.000 Quadratmetern hast du die Möglichkeit, deinem Wassersport-Hobby zu frönen.

Auch das Ufer bietet vielfältige Möglichkeiten für Erholung und sportliche Aktivitäten. Neben Sonnenbaden, Radeln, Joggen oder Spazierengehen bietet der See ein ausgewiesenes Biotop und Freizeitaktivitäten. Dazu zählen beispielsweise ein See-Spielplatz oder der direkt am See angrenzende Kletterpark.

Darüber hinaus kannst du dich auch an einem Labyrinth erfreuen, welches zugleich ein Irrgarten ist und Spaß für die ganze Familie bietet.

#3: Der Rothsee

Auf den 3. Platz hat es der Rothsee geschafft. Der Rothsee zählt zum Fränkischen Seenland und ist eine der beliebtesten Tourismus-Regionen für den Sommerurlaub in Franken. Etwa 25 Kilometer südlich von Nürnberg liegt der Rothsee. In den großzügigen Badebereichen der 210 Hektar großen Wasserfläche sind Badefreunde gern gesehene Gäste. Ein 12 Kilometer langer Uferweg führt außerdem rund um den kompletten See.

Baden, Segeln, Surfen – das sind die beliebtesten Aktivitäten auf dem Wasser. Aber auch außerhalb des Wassers kannst du dich an diversen Freizeitaktivitäten erfreuen. Neben vielfältigen Wandermöglichkeiten gibt es auch ein gut ausgebautes Radwegenetz sowie Fahrradverleih-Stationen. Darüber hinaus findest du hier Übernachtungsmöglichkeiten und eine große Auswahl an gastronomischen Einkehrmöglichkeiten.

#2: Der Altmühlsee

Der 2. Platz geht auch an einen der berühmtesten Seen im Fränkischen Seenland. Der von einem Ringdamm eingefasste See – im weiten Tal der oberen Altmühl, nordwestlich von Gunzenhausen – ist ideal zum Baden, Segeln, Surfen und Erholen. Mit der lagunenartigen Vogelinsel im nördlichen Bereich verfügt der See über eines der wichtigsten Schutzgebiete für Zugvögel in Bayern. Besucher können diese über einen informativen Lehrpfad erkunden.

In der Saison verbindet das Ausflugsschiff MS „Altmühlsee“ die Freizeitzentren am Ufer. Für Wanderer und Radfahrer steht ein ebener Uferweg bereit, der den See in seiner ganzen Schönheit erschließt.

Auf einem ebenen Rad- und Wanderweg ist der Altmühlsee für alle Genussradler ein Eldorado. Der geteerte Rundweg um den See ist circa 13 Kilometer lang. Weitere Informationen rund um den See erhältst du hier.

#1: Der große Brombachsee

Mit großem Abstand triumphiert der große Brombachsee auf dem 1. Platz unseres Rankings und stellt somit den beliebtesten Badesee in Franken dar. Er zählt zu einem der Hauptattraktionen im Fränkischen Seenland. Für die ganze Familie, als Naturliebhaber oder mit dem Hund – am Brombachsee findet jeder den passenden Strand.

In seinem sich nach Osten hin öffnenden Tal wird der Große Brombachsee von Wäldern eingerahmt. Besonders Sportler lieben die 870 Hektar große Wasserfläche zwischen Absberg und Pleinfeld: Hier werden Surfer, Kitesurfer, Segler oder sogar Taucher glücklich. Touristisch ist die Region sehr gut erschlossen und beliebt. Hier eine Auswahl der Freizeitaktivitäten am Brombachsee:

Freizeitaktivitäten am Brombachsee auf einem Blick:

Alles was mit Wassersport zu tun hat (SUP, Segeln, Tretboot)

Wakeboardanlage

Schifffahrt

Events

Wandern / Radwandern

Golf-Park

Mehrere Spielplätze

Beachvolleyball

Bogenschiessen

Bungee-Trampolin

Kletterpark

Mehr zum Thema: