Deutschland steht größtenteils still am Montag (27. März 2023). Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst hat sich massiv aufgeschaukelt, sodass der öffentliche Personennahverkehr in der Bundesrepublik gar nicht oder nur eingeschränkt funktioniert. Auch in Franken beteiligen sich viele Verkehrsbetriebe. Dazu hat die Bahn ebenfalls den Fernverkehr eingestellt - denn die Gewerkschaft EVG hat sich dem Streik angeschlossen.

Aus diesem Grund wird auf den Autobahnen mit einem Verkehrskollaps gerechnet - denn viele Pendler dürften auf das eigene Auto umsteigen. Das könnte jedoch zum Problem werden - die Autobahn AG ist nämlich ebenfalls vom Streik betroffen. "Wir werden bestimmte Tunnel in den Blick nehmen", so Verdi-Vize Christine Behle im Vorfeld des Super-Streiktags - unter anderem der Elbtunnel in Hamburg sollte dicht sein.

Verkehrschaos durch Streik droht - bleiben auch die Tunnel dicht?

In Franken zumindest heißt es auch am Montag: Freie Fahrt durch sämtliche Autobahntunnel. Die Autobahn AG für Nordbayern bestätigte gegenüber inFranken.de, dass durch einen Notbetrieb die Befahrbarkeit der Tunnel weiterhin gewährleistet sei.

Auch Verdi bestätigte auf Nachfrage, dass die Autobahnen in Bayern nicht oder nur in kleinem Umfang bestreikt werden. Ein Streik bei den Autobahnen im Freistaat sei zwar möglich gewesen, so der Sprecher von Verdi Bayern, Hans Sterr. Im Moment seien aber keine Tunnel in Bayern vom Ausstand berührt.

Laut dem Gewerkschaftssprecher haben viele Autobahn-Beschäftigte in Bayern unter anderem auch wegen des schlechten Wetters auf einen Streik verzichtet. Denn die Verkehrssicherheit solle auf keinen Fall gefährdet werden, so Sterr: "Für unfallfreies Fahren wollen wir sorgen."