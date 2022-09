Seitdem der Tankrabatt in Deutschland ausgelaufen ist, müssen sich die Autofahrer wieder an Preise jenseits der zwei Euro für den Liter Sprit gewöhnen. Glück hat man aber, wenn man an der Grenze zu Tschechien lebt - dort sind Benzin und Diesel bedeutend billiger. Doch warum ist das so?

Ganz so schlimm wie an einigen anderen deutschen Tankstellen ist es in Selb noch nicht. In der oberfränkischen Stadt bekommt man Super und Diesel am Donnerstag noch für rund zwei Euro. Seit Ende des Tankrabatts waren andernorts in Deutschland Preise von 2,50 Euro und mehr keine Seltenheit.

Billiger Sprit in Tschechien - Es liegt vor allem an den Steuern

Wenige Kilometer weiter sieht es aber schon ganz anders aus. Denn im tschechischen Aš bekommt man den Liter Super am Donnerstag schon für 39,90 Kronen - umgerechnet sind das rund 1,60 Euro. Wie kommt es aber, dass man bei den Nachbarn bedeutend günstiger Tanken kann, als in Franken? Grund dafür sind nicht nur die geringeren Betriebskosten für die Tankstellen.

Der Unterschied liegt in erster Linie an den Steuern. Zwar ist die Mehrwertsteuer in Tschechien höher als in Deutschland - sie liegt bei 21 Prozent - andere Abgaben sind dafür um einiges geringer. Während die Deutschen eine Energiesteuer von zusätzlich 65,45 Cent pro Liter Benzin und 47,04 Cent pro Liter Diesel abdrücken müssen, fällt die sogenannte "Verbrauchsteuer" in Tschechien etwas niedriger aus. In normalen Zeiten beträgt sie umgerechnet 52 Cent für Benzin und 40,42 Cent für Diesel, jeweils pro Liter.

Stichwort in normalen Zeiten: Tatsächlich gilt in Tschechien derzeit noch ein Tankrabatt, den die dortige Regierung wegen der angespannten Lage auf dem Energiemarkt eingeführt hat. Noch bis 30. September ist die Verbrauchssteuer auf Benzin und Diesel um umgerechnet sechs Cent günstiger. Übrigens kündigte die rechtsliberale Regierung in Prag bereits an, genauso wie Frankreich den Tankrabatt auch über den 30. September hinaus zu verlängern.

Für die Tschechen gibt es dennoch einen Wermutstropfen - denn auch wenn die Preise für die Deutschen billig sind, für die Einheimischen selbst sind sie immer noch recht hoch. Denn Löhne und Kaufkraft sind im Nachbarland deutlich niedriger. Und auch bei einer Inflation von derzeit 17,5 Prozent haben die Tschechen recht wenig zu lachen.

