Update vom 07.11.2022: Die Siegerinnen der "Landfrauenküche" stehen fest

So etwas hat es in den vergangenen 13 Staffeln der "Landfrauenküche" noch nie gegeben: Gleich zwei Teilnehmerinnen der Koch-Show erhielten von ihren Mitstreiterinnen exakt gleich viele Punkte und wurden damit beide zu Siegerinnen gekürt. Damit gibt es in der 14. Staffel der Reihe erstmals zwei Gesamtsiegerinnen, wie der Bayerische Rundfunk am Montagabend mitteilte. Auch drei Fränkinnen hatten Menüs serviert.

Die älteste und die jüngste Landfrau wurden beim Finale von Starkoch Lucki Maurer zu den Gesamtsiegerinnen von 2022 ernannt: Die 46-jährige Susanne Fischer aus Niederbayern erhielt die meisten Punkten in den Kategorien "Beste Vorspeise" und "Beste Hauptspeise", die 25-jährige Lea Birnbaum aus Oberbayern war Siegerin in der Kategorie "Beste Nachspeise".

Weil aber für den Gesamtsieg alle vergebenen Punkte zusammengezählt werden und die Landfrauen in diesem Jahr teilweise nur einen Punkt auseinanderlagen, gab es zum Schluss zwei Gesamtsiegerinnen, erklärt der BR zum ungewöhnlichen Staffelfinale.

Das bedeutet aber auch, dass die drei fränkischen Hobby-Köchinnen Sindy Lippert, Sandra Stürmer und Carolin Detsch den 1. Platz verpassten. Trotzdem genossen die insgesamt sieben Teilnehmerinnen einen gemeinsamen Abend in Niederbayern und wurden zur Abwechslung von Lucki Maurer bekocht, anstatt selbst am Herd zu stehen.

Originalmeldung: Drei Fränkinnen kämpfen um den Sieg - Großes Finale des Koch-Duells naht

Welche bayerische "Landfrau" hat das beste Drei-Gänge-Menü serviert? Heute Abend steht das große Finale der Koch-Show "Landfrauenküche" an. Auch drei Fränkinnen sind bei der mittlerweile 14. Staffel dabei. Am Montagabend (7. November 2022) wird die Siegerin offiziell bekannt gegeben. Während der einzelnen Folgen stellten die Hobby-Köchinnen auf ihren fränkischen Höfen aber auch Besonderheiten abseits des Herdes vor.

Mit dabei ist die Oberfränkin Sindy Lippert aus Pullendorf im Landkreis Bayreuth: Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Stefan betreibt sie einen landwirtschaftlichen Hof, auf dem sie schottische Hochlandrinder züchtet. Dabei hat sie ein ungewöhnliches Projekt ins Leben gerufen: Beim "Rinder-Leasing" zahlen ihre Kunden monatlich für das Futter und die Aufzucht eines der Tiere, nach drei Jahren wird es dann geschlachtet, teilt der Bayerische Rundfunk mit.

Finale der "Landfrauenküche": Fränkische Köchinnen hoffen auf den 1. Platz

Ebenfalls in der mittlerweile 14. Staffel der "Landfrauenküche" zu sehen ist Sandra Stürmer aus dem mittelfränkischen Defersdorf. Auf ihrem Hof im Landkreis Fürth kümmert sie sich seit vier Jahren mit ihrem Mann Daniel um Weiderinder und Ziegen. Die Vollzeit-Landwirtin und zweifache Mutter konnte sich bereits einen kulinarischen Traum erfüllen: Laut dem BR stellt sie nämlich eigenen Ziegenkäse her.

Carolin Detsch macht das fränkische Trio komplett: Auch sie hält auf ihrem "Käthe-Hof" in der unterfränkischen Rhön Rinder sowie Ziegen, aber auch Suffolk-Schafe. Diese haben eine charakteristische Fellfärbung mit dunklem Gesicht und ansonsten hellem Pelz. Unterstützung bekommt die Riedenbergerin von ihrem Mann Michael und ihren beiden Töchtern. Außerdem liebe sie es, das eigens gezüchtete Obst und Gemüse zu ernten und damit zu kochen, heißt es beim BR.

Neben den drei Fränkinnen nehmen Shekinah Fuchs aus der Oberpfalz, Lea Birnbaum aus Oberbayern, Franziska Wagner aus Schwaben und Susanne Fischer aus Niederbayern am Koch-Duell teil.

Das Finale ist am Montag (7. November 2022) um 20.15 Uhr beim BR zu sehen und anschließend auch noch in der Online-Mediathek abrufbar. Für die Siegerehrung geht es dann auf den niederbayerischen Hof von Spitzenkoch Lucki Maurer, der dort die Gewinnerin und damit das beste Drei-Gänge-Menü kürt.

Die Gewinnerin der vorherigen Staffel kam übrigens auch aus Franken: Mit ihrem Menü gelang Tanja Zeller eine absolute Premiere!