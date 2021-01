Wetterumschwung in Franken erwartet: Das Wochenende, vor allem der Sonntag, war geprägt von ungleichmäßigen Schnee- und Regenfällen. Sichtbar wurde dies beispielsweise in Hiltpoltstein in Mittelfranken mit einer Niederschlagsmenge von 22 Litern pro Quadratmetern, wohingegen im oberfränkischen Dietzhof nur zwei Liter pro Quadratmeter vom Himmel strömten. In der Nacht zum Montag (25.01.2021) kühlte es deutlich auf -5 bis -12 Grad ab. Das Wetter in dieser Woche wird dagegen milder - aber auch regnerischer.

Am Montag ist es überwiegend stark bewölkt mit wenig ergiebigen Schneefällen. Der schwache bis mäßige Wind weht aus wechselnden Richtungen. Zudem können in tiefen Lagen nachmittags sogar leicht positive Temperaturen erreicht werden, sagt der fränkische Wetter-Experte Stefan Ochs ("Wetterochs") ovraus.

Wetter in Franken: Wechselnde Temperaturen und mögliches Hochwasser

In der Nacht zum Dienstag (26.01.2021) wird es im nördlichen Franken erneut Schnee geben bei einer Temperatur von minus zwei bis minus sieben Grad, so der Deutsche Wetterdienst. Hier ist Vorsicht vor gefrierender Nässe in den Morgenstunden geboten. Tagsüber bleibt es winterlich, zeitweise kommt es zu Schneefällen und teilweise stürmischen Böen. Dennoch können die Temperaturen tagsüber unterhalb von 400 m ganz leicht ins Positive steigen. Am Mittwoch (27.01.2021) wird es laut Stefan Ochs weniger stürmisch, jedoch meist bewölkt mit vereinzelten Schneeschauern und Temperaturen von null bis zwei Grad.

Richtung Mitte der Woche wird es milder, denn in den Nächten zum Dienstag und zum Mittwoch wird es nur noch leichten Frost bis zu minus zwei Grad geben. Auch der Donnerstag (28.01.2021) und der Freitag (29.01.2021) sind geprägt von deutlich milderen Temperaturen mit bis zu zehn Grad und ergiebigen Regenfällen, zudem kann es am Freitag noch ordentlich windig werden.

Für die Fränkische und Hersbrucker Schweiz sind 40 Liter Regen pro Quadratmeter und zusätzlich bis zu 60 Liter Schmelzwasser zu erwarten, so Wetter-Experte Ochs. Das sieht auf den ersten Blick sehr hochwasserverdächtig aus. Die niedrigen Grundwasserstände deuten aber doch darauf hin, dass die Böden diese Wassermengen noch ohne größere Probleme aufnehmen können.