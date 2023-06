Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Freitag (16. Juni 2023) erneut vor starken Gewittern. Konkret betroffen sind folgende Regionen in Franken:

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Hof

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Gewitter-Warnung für Franken am Freitag

Es wird vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) gewarnt, die vor allem in den Mittagsstunden auftreten sollen. Es ist nicht auszuschließen, dass im Tagesverlauf noch weitere Regionen hinzukommen.

Schon den ganzen Donnerstag (15. Juni 2023) wechselten sich schon Sonnenschein und Wolken in Franken ab, am Abend zogen auch am Donnerstag Unwetter über Oberfranken. Konkret warnte der DWD vor starken Gewittern.

Alle, die heute noch draußen unterwegs sind - egal ob zu Fuß, mit dem Rad oder im Auto - sollte besonders gut Achten geben. Denn örtlich kann es zu Blitzeinschlägen kommen. "Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr", betont der DWD.

Blitzeinschlag und Platzregen: DWD meldet Gewitter in Franken

Vereinzelt können aber auch Äste durch starken Regen oder Wind heruntergerissen und sogar Bäume während des Unwetters entwurzelt werden. Auch Beschädigungen an Dächern sind während des Gewitters möglich. Daher sollte man besonders auf herabstürzende Äste und Dachziegeln achten. Während des Platzregens sind zudem kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

