Wer in Franken lebt oder zu Besuch ist, sollte an den kommenden Tagen immer einen Regenschirm im Gepäck haben: Der fränkische Meteorologe Stefan Ochs hat seinen atuellen Wetterbericht mit "viele Tage Regenwetter" überschrieben.

Behält der "Wetterochs" aus Herzogenaurach mit seiner Vorhersage recht, bleibt es nur an einem Tag am Wochenende trocken.

Weiter mieses Mai-Wetter - Regenschirm-Pflicht an fast allen Tagen

Grund für das miese Mai-Wetter sei eine aktuell von Nord nach Süd über das östliche Oberfranken verlaufende Front (Okklusion), erklärt Ochs. Dieses ziehe am Donnerstag (11. Mai 2023) sehr langsam nach Westen und erreicht am Abend den Steigerwald. Erst am Freitag (12. Mai) werde die Front schneller und liegt am Mittag über Hessen.

Die Auswirkungen für die Region: Am Donnerstag ist es ganztägig bedeckt, mit lang anhaltenden Regenfällen. Am Freitag bleibt es noch überwiegend bedeckt, wobei aber nur noch gelegentlich Regen falle. Während es am Donnerstag so gut wie windstill ist (die Luft strömt bei uns zusammen und steigt auf), kommen am Freitag in Böen frische Ostwinde auf. Die Temperaturen liegen am Tag bei 14 und in der Nacht bei 10 Grad.

Für Samstag (13. Mai) kündigt der "Wetterochs" eine Wetterbesserung an: "Es regnet nicht mehr und im Tagesverlauf kommt zeitweise die Sonne heraus. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad." Weiterhin wehe der in Böen frische Ostwind.

Besserung nur vorübergehend - auch in der neuen Woche "immer weiter neuer Regen"

Diese Wetterbesserung ist Stefan Ochs zufolge aber nur von kurzer Dauer: Bereits am Sonntag falle bei uns der Luftdruck stark, weil ein Tief von Italien nach Mitteleuropa wandert. Dadurch kommen im Laufe des Sonntags (14. Mai) neue Regenfälle auf.

Dieses Tief kreiselt bei uns die ganze nächste Woche herum und bringt immer weiter neuen Regen. "Vielleicht sieht man dann ja auch mal eine Katze am Wegesrand, die ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter macht", scherzt der Wetterexperte.

Ähnlich wie Ochs schätzt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach die Wetterlage in Franken ein. Für Donnerstag sieht er "mit geringer Wahrscheinlichkeit in Oberfranken" im Tagesverlauf vereinzelte Gewitter mit Starkregen bis 20 l/qm pro Stunde und Böen bis 60 km/h. Am Freitag soll der Regen abnehmen, am Samstag könnte die Temperaturen westlich des Spessarts auf bis zu 20 Grad steigen. Auch der DWD kündigt für Sonntag erneut schauerartigen Regen und einzelne Gewitter an. Immerhin: Längere sonnige Phasen soll es an diesem Tag "am ehesten im nördlichen Franken" geben, so die Wetterdienst-Vorhersage.

Übrigens habe die Eisheiligen begonnen. Auch sie beeinflussen das Wetter im Mai verderben die Frühlingslaune. Wenn du unter Wetterfühligkeit und Kopfschmerzen leidest, verraten wir dir hier, was du dagegen tun kannst.

Vorschaubild: © Bernd Weißbrod/dpa