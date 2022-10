Nasser Start in den Samstag: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Morgen des 22. Oktobers 2022 vor Starkregen in einigen Regionen Frankens. Am Samstag zieht ein "Frontensystem" über Bayern hinweg, wie der DWD erklärt.

Im Laufe des Tages mache sich von Westen wieder Zwischenhocheinfluss bemerkbar - davor kommt es aber vor allem im nördlichen Franken und im Süden des Freistaats örtlich zu Starkregen mit um die 20 Liter pro Quadratmeter. Vereinzelt können heute auch Gewitter auftreten.

Warnung vor Starkregen: Diese Regionen sind betroffen

Konkrete Warnungen vor Starkregen hat der DWD in zwei Regionen Frankens herausgegeben:

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass noch weitere Meldungen dazukommen. Bei den Warnungen handelt es sich um solche der Stufe 2 von 4. Während des Platzregens seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich, meldet der Wetterdienst.

Von Westen her rechnen die Meteorologen am Samstag mit aufreißender Bewölkung, Sonne und nur noch sehr vereinzelten Regenschauern. Im Bayerwald werden es 12, sonst 15 bis 20 Grad. In der Nacht zum Sonntag werde es oft nur gering bewölkt, vor allem von Franken bis ins nördliche Alpenvorland ist aber ausbreitender Nebel möglich.

