Für Autofahrer stehen auch über das Jahr 2023 weitere Neuerungen an, wie bereits gemeldet. Laut dem Portal inRLP.de gibt es zudem neue Regelungen beim Führerschein, die für alle Autofahrer gelten. Der Verlust der Fahrerlaubnis könnte jetzt ab Freitag, den 21. April drohen. Die deutsche Polizei startet ihren Blitzmarathon und übernimmt damit die europaweite Aktion. Und zahlreiche Bundesländer machen mit, wie inFranken.de ausführlich berichtet.

Wie das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration mitteilt, beteiligt sich im Rahmen des eigenen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 ‚Bayern mobil – sicher ans Ziel’ am 24‑Stunden-Blitzmarathon. Wir geben euch einen Überblick, an welchen Stellen in Franken sich die Messstellen befinden. Los geht es am Freitag, 21. April, um 6 Uhr.

An rund 1800 Standorten ist die Polizei beim Blitzmarathon im Einsatz

Laut Angaben des Ministeriums werden insgesamt rund 2000 Polizist*innen sowie Mitarbeitende der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung die Geschwindigkeit an rund 1800 möglichen Messstellen kontrollieren.

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei in Bayern 9756 Geschwindigkeitssünder erwischt. Laut Angaben wurde der traurige Höchstwert bei einem Autofahrer gemessen, der auf der BAB995 bei Unterhaching mit 190 Kilometern pro Stunde anstatt der erlaubten 80 gemessen wurde.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld erklärt im Vorfeld des Blitzmarathons: "Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern."

Messstellen in Oberfranken - hier sollten Autofahrer auf Blitzer achten

Einige der geplanten Messstellen der Polizei für den Blitzmarathon in Oberfranken. Autofahrer sollten an diesen Stellen besonders gut auf ihre Geschwindigkeit achten.

Gemeinde und Straße Ortslage und erlaubte Geschwindigkeit Ahorntal, Staatsstraße 2185, Abschnitt 180 (Kiga/Schule), FR Kirchahorn innerorts / 30 Arzberg, St2456 Abschnitt 140 außerorts / 60 Bad Berneck/Escherlich B303, Abs. 1200 FR Bischofsgrün außerorts / 60 Bamberg Münchner Ring innerorts / 70 Bamberg Armeestraße innerorts / 50 Bamberg Forchheimer Straße innerorts / 50 Bamberg Neue Bughofer Straße innerorts / 30 Bamberg Feldkirchenstraße innerorts / 30 Bamberg Kronacher Straße innerorts / 50 Bamberg Memmelsdorfer Straße innerorts / 50 Bayreuth Friedrich-Ebert-Straße innerorts / 30 Bayreuth Warmensteinacher Straße innerorts / 30 Berg Staatsstraße 22692, Brucker Senke außerorts / 70 Berg A 9 FR Norden (VKS) außerorts / 100 Burgebrach B22 Oberharnsbach innerorts / 50 Coburg Ketschendorfer Straße-Klinikum innerorts / 30 Döhlau, OT Tauperlitz Hauptstraße / Gartenstraße innerorts / 50 Ebermannstadt B 470 außerorts / 70 Eckersdorf K BT 14, Höhe Dahlienstraße außerorts / 60 Eggolsheim St. 2244, Abschn. 840 außerorts / 70 Forchheim Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. innerorts / 30 Gefrees/Kornbach ST2180 Abs. 160 FR Weißenstadt innerorts / 50 Gößweinstein Viktor-von-Scheffel-Straße innerorts /30 Gundelsheim BAB A73 Ri. Feucht außerorts / 100 Hallerndorf St. 2264, Abschn. 180 außerorts / 70 Hausen, OT Wimmelbach Burker Straße innerorts / 50 Helmbrechts Ahornberger Str., K HO 25 innerorts / 50 Hirschaid Ostumgehung/Industriestraße außerorts / 50 Hof B 15, Wölbattendorf außerorts / 80 Itzgrund B 4, Ab. 720, beidseitig (09 - 17, mit Anhaltung am Parkplatz Gleußen) außerorts / 100 Kemmern St2244/B4 außerorts / 70 Köditz B 173, Abschnitt 960, km 1,9 außerorts / 100 Kulmbach Lorenz-Sandler-Str., Höhe Hsnr. 21 innerorts / 30 Kulmbach B289, Höhe Weinbrücke (23451) außerorts / 100 Kulmbach Am Kreuzstein (23088) innerorts / 50 Kulmbach B 289, Ab. 520, km 0,6, Ri. Mainleus außerorts / 100 Kupferberg B 289 außerorts / 50 Küps / Oberlangenstadt B173 / Kellerhaus, FR LIF innerorts / 50 Lichtenfels K LIF 2, Abs. 130, Kösten außerorts / 70 Lichtenfels St 2203, Abs. 160, Isling außerorts / 70

Alle weiteren Messstellen in Oberfranken werden auch von der Polizei aufgelistet. Für Autofahrer gilt grundsätzlich, Blitzerwarner und Smartphone-Apps sind als Hilfen in Deutschland verboten.

Blitzmarathon in Nürnberg - über 70 Blitzer in der Stadt verteilt

Messstellen der Polizei für den Blitzmarathon in Mittelfranken. In Erlangen und Fürth wird es 13 Standorte geben, die Autofahrer in Nürnberg müssen sich auf über 70 Blitzer einstellen. Die Positionen im Überblick.

Gemeinde und Straße Ortslage und erlaubte Geschwindigkeit 90471 Nürnberg Beuthener Straße sonstige Straße innerorts 50 90469 Nürnberg Breslauer Straße sonstige Straße innerorts 50 90471 Nürnberg Breslauer Straße sonstige Straße innerorts 50 90473 Nürnberg Breslauer Straße sonstige Straße innerorts 50 90480 Nürnberg Dr.-Gustav-Heinemann-Straße Bundesstraße innerorts 50 90482 Nürnberg Dr.-Gustav-Heinemann-Straße Bundesstraße innerorts 50 90491 Nürnberg Dr.-Gustav-Heinemann-Straße Bundesstraße innerorts 50 90408 Nürnberg Erlanger Straße Bundesstraße innerorts 70 90419 Nürnberg Erlanger Straße Bundesstraße innerorts 70 90469 Nürnberg Finkenbrunn sonstige Straße innerorts 50 90451 Nürnberg Hafenstraße sonstige Straße innerorts 50 90455 Nürnberg Hafenstraße sonstige Straße innerorts 50 90461 Nürnberg Hafenstraße sonstige Straße innerorts 50 90461 Nürnberg Katzwanger Straße sonstige Straße innerorts 50 90669 Nürnberg Katzwanger Straße sonstige Straße innerorts 50 90411 Nürnberg Kilianstraße sonstige Straße innerorts 50 90425 Nürnberg Kilianstraße sonstige Straße innerorts 50 90443 Nürnberg Kohlenhofstraße sonstige Straße innerorts 50 90482 Nürnberg Laufamholzstraße Staatsstraße innerorts 50 90473 Nürnberg Liegnitzer Straße sonstige Straße innerorts 50 90475 Nürnberg Liegnitzer Straße sonstige Straße innerorts 50 90475 Nürnberg Löwenberger Straße sonstige Straße innerorts 50 90471 Nürnberg Otto-Bärnreuther-Straße sonstige Straße innerorts 50 90461 Nürnberg Regensburger Straße B Bundesstraße innerorts 50 90471 Nürnberg Regensburger Straße Bundesstraße innerorts 50 90478 Nürnberg Regensburger Straße Bundesstraße innerorts 50 90480 Nürnberg Regensburger Straße Bundesstraße innerorts 50 90455 Nürnberg Saarbrückener Straße Kreisstraße innerorts 50 90469 Nürnberg Saarbrückener Straße Kreisstraße innerorts 50 90429 Nürnberg Sigmundstraße sonstige Straße innerorts 50 90431 Nürnberg Sigmundstraße sonstige Straße innerorts 50 90469 Nürnberg Trierer Straße sonstige Straße innerorts 50 90471 Nürnberg Trierer Straße sonstige Straße innerorts 50 90471 Nürnberg Zeppelinstraße sonstige Straße innerorts 50 90402 Nürnberg Steubenbrücke, Fahrtrichtung Hauptbahnhof sonstige Straße innerorts 50 90402 Nürnberg Gleißbühlstr., Fahrtrichtung stadtauswärts sonstige Straße innerorts 50 90489 Nürnberg Laufertorgragen sonstige Straße innerorts 50 90408 Nürnberg Nordring/Röthensteig sonstige Straße innerorts 50 90455 Nürnberg Neuseser Straße, zwischen der Hugo-Wolf-Straße und Strawinskystraße Staatsstraße innerorts 50 90475 Nürnberg Gleiwitzer Straße, Einmündung Rosenberger Straße sonstige Straße innerorts 50 90451 Nürnberg von-der-Tann-Straße Bundesstraße Innerorts 50 90425 Nürnberg Erlanger Straße Bundesstraße innerorts 70 90449 Nürnberg Gebersdorfer Straße Staatstraße innerorts 30 90427 Nürnberg Würzburger Straße sonstige Straße innerorts 50 90489 Nürnberg Sulzbacher Straße sonstige Straße innerorts 30 90471 Nürnberg Karl-Schönleben-Straße sonstige Straße innerorts 30 90475 Nürnberg Liegnitzer Straße sonstige Straße innerorts 30 90443 Nürnberg Gibitzenhofstraße sonstige Straße innerorts 30 90443 Nürnberg Pfälzerstraße sonstige Straße innerorts 30 90443 Nürnberg Brehmstraße sonstige Straße innerorts 30 90443 Nürnberg Frankenstraße Bundesstraße innerorts 30 90478 Nürnberg Zerzabelshofstraße sonstige Straße innerorts 30 90459 Nürnberg Ritter-von-Schuh-Platz sonstige Straße innerorts 30 90459 Nürnberg Gudrunstraße sonstige Straße innerorts 30 90427 Nürnberg Brettergartenstraße sonstige Straße innerorts 30 90427 Nürnberg Schnieglinger Straße sonstige Straße innerorts 30 90429 Nürnberg Adolf-Braun-Straße sonstige Straße innerorts 30 90408 Nürnberg Vestnertorgraben sonstige Straße innerorts 30 90431 Nürnberg Rothenburger Straße sonstige Straße innerorts 30 90453 Nürnberg Reichelsdorfer Hauptstraße Bundesstraße innerorts 30 90455 Nürnberg Lindenplatz sonstige Straße innerorts 30 90455 Nürnberg Johannes-Brahms-Straße sonstige Straße innerorts 30 90411 Nürnberg Schafhofstraße sonstige Straße innerorts 30 90491 Nürnberg Oedenberger Straße sonstige Straße innerorts 30 90491 Nürnberg Bismarckstraße sonstige Straße innerorts 30 90491 Nürnberg Dr.-Carlo-Schmid-Straße sonstige Straße innerorts 30 90427 Nürnberg Bucher Hauptstraße sonstige Straße innerorts 30 90425 Nürnberg Schleswiger Straße sonstige Straße innerorts 30 90427 Nürnberg Erich-Ollenhauer-Straße sonstige Straße innerorts 30 90427 Nürnberg Boxdorfer Hauptstraße sonstige Straße innerorts 30

Über die weiteren Messstellen in Mittelfranken und auch in Unterfranken informiert auch noch das Bayerische Staatsministerium auf seine Seite. Doch was drohen den Autofahrern für Bußgelder, wenn sie erwischt werden?

Die Bußgelder für zu schnelles Fahren

Mit welchen Strafen Autofahrer*innen rechnen müssen, wenn man geblitzt wurde, ist vom Ort und der Geschwindigkeitsübertretung abhängig. Der aktuelle Bußgeldkatalog gibt darüber Auskunft. Im Überblick zeigt sich, Rasen kann richtig teuer werden.

Verstoß Innerorts (Bußgeld/Punkte/ Fahrverbot) bis 10 km/h 30 Euro/-/- 11-15 km/h 50 Euro/-/- 16-20 km/h 70 Euro/-/- 21-25 km/h 115 Euro/1 Punkt/- 26-30 km/h 180 Euro/1 Punkt/1 Monat 31-40 km/h 260 Euro/2 Punkte/1 Monat 41-50 km/h 400 Euro/2 Punkte/1 Monat 51-60 km/h 560 Euro/2 Punkte/2 Monate 61-70 km/h 700 Euro/2 Punkte/3 Monate über 70 km/h 800 Euro/2 Punkte/3 Monate Verstoß Außerorts (Bußgeld/Punkte/ Fahrverbot) bis 10 km/h 20 Euro/-/- 11-15 km/h 40 Euro/-/- 16-20 km/h 60 Euro/-/ 21-25 km/h 100 Euro/1 Punkt/- 26-30 km/h 150 Euro/1 Punkt/1 Monat 31-40 km/h 200 Euro/1 Punkt/1 Monat 41-50 km/h 320 Euro/2 Punkte/1 Monat 51-60 km/h 480 Euro/2 Punkte/1 Monat 61-70 km/h 600 Euro/2 Punkte/2 Monate über 70 km/h 700 Euro/3 Punkte/3 Monate