Blitzmarathon 2023: Hier stehen am Freitag in Unterfranken die Blitzer

Blitzmarathon im April 2023: Deutschlandweit beteiligen sich verschiedene Polizeiinspektionen und -präsidien am diesjährigen Blitzmarathon. In Bayern soll am Freitag, dem 21. April, genauer auf Raser geschaut werden. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern, wie beispielsweise Baden-Württemberg, veröffentlicht die Polizei in Bayern bereits im Vorfeld alle Blitzerstandorte.

Auf der Seite des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration sind alle Messstellen in der Übersicht zu finden. An dieser Stelle zeigen wir euch alle unterfränkischen Blitzer. Einen Überblick über alle fränkischen Standorte der Blitzer in Franken findet ihr hier.