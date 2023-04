Franken aktualisiert vor 57 Minuten

Blitzmarathon im April

Blitzmarathon 2023: Überblick aller Blitzer in Mittelfranken

Am Freitag, dem 21. April, stehen in Bayern wieder zahlreiche Blitzer. Auch in Mittelfranken wird an zahlreichen Stellen geblitzt. Wir verraten euch, wo in der Region am Freitag geblitzt wird.