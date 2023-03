Franken: Freizeit- und Erlebnisparks starten in neue Saison

Neue Attraktionen im Freizeitland Geiselwind und im Playmobil-Funpark

im und im Badeschaum-Show, Affenfütterung, Ritterturniere: Das sind die Highlights 2023

Das sind die Alle Infos zu Öffnungszeiten, Ticketpreisen und Programm

In Franken starten Ende März/Anfang April 2023 die Freizeit- und Erlebnisparks in die neue Saison. In einem Überblick hat inFranken.de zusammengefasst, was Besucher wissen müssen und welche neuen Attraktionen auf Groß und Klein warten.

Freizeitland Geiselwind: Neue "Bubble Trouble Show", magische Inselwelt und besonderes VR-Erlebnis

Wer schnelle Achterbahnfahrten und kreative Fahrgeschäfte mag, ist im Kitzinger Landkreis bestens aufgehoben. Am Samstag ist es auch dort so weit. "Hurra, es geht endlich wieder los, das Freizeitland Geiselwind startet in seine 54. Saison und ihr seid mit dabei. Freut euch auf tolle neue Attraktionen, viele Tiere, neue tolle Shows und auf viele Events in Bayerns bestem Themen- und Familienpark", heißt es vonseiten des Freizeitparks auf seiner Website. Unter anderem gibt es eine "neue Show voller Seifenblasen und Badeschaum" mit dem Namen "Bubble Trouble" sowie eine regelmäßige Fütterung der Berberaffen im Park.

Eine der neuen Attraktionen ist das sogenannte VR-Erlebnis "Yullbe GO - Geiselwind". Dabei tauchen Besucher oder Spieler in eine virtuelle Realität ein, bei dem sie von insgesamt sechs Abenteuerspielen auswählen können. Genauere Informationen zum Mindestalter und Eintrittspreisen der neuen Attraktion gibt es in einem eigenen inFranken.de-Artikel: "Bekannt aus dem Europapark": Freizeit-Land Geiselwind stellt neue Attraktion vor. Außerdem wurde die ehemalige T-Rex-World komplett überarbeitet - zur "Isola Magica".

Nun alle anderen Informationen auf einem Blick:

Eintrittspreise: Variieren je nach Größe, Alter und Ermäßigung zwischen 22,50 Euro und 42,50 Euro, das Tagesparkticket 4,50 Euro

Öffnungszeiten: Variieren, Variieren, genaue Daten findet man auf der Website des Freizeitparks

Playmobil-Funpark: 3D-Fotosafari, "zauberhaftes Feenland" und besondere Ticket-Regeln

Schon ab Montag (27. März 2023) hat der im Landkreis Fürth stehende Playmobil Fun-Park geöffnet. "Hallo Freunde, in diesen Sekunden starten wir in eine neue Saison. Wir freuen uns riesig auf strahlende Kinderaugen und viele gemeinsame Abenteuer mit euch", gibt der Park in den sozialen Medien bekannt. Der Park weist auch auf eine Neuerung bei den Tickets für dieses Jahr hin. "Bitte beachtet, dass der Eintritt auch dieses Jahr nur mit gültigem Online-Ticket möglich ist", heißt es. Nähere Informationen haben die Betreiber auf ihrer Website veröffentlicht.

Auch hier wird es, wie im Freizeitland-Geiselwind, eine virtuelle Neu-Attraktion geben. Ab dem 27. März 2023 können die Besucher im Playmobil-Funpark an der "3D-Fotosafari mit virtuellen Tieren aus aller Welt" teilnehmen. inFranken.de berichtete bereits über die neue Fotosafari: Playmobil-Funpark steht kurz vor Saisonbeginn - und stellt neue Attraktion vor. Auch auf das "zauberhafte Feenland" darf sich jetzt wieder gefreut werden - es ist nur in der Hauptsaison geöffnet.

Alle anderen Informationen (können auch online auf der Website abgerufen werden):

Hauptsaison: Tagesticket 17,90 Euro , ab 15 Uhr: 15,90 Euro; Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt; Öffnungszeiten: 9 bis 19 Uhr, Minigolf: 11 bis 19 Uhr

, ab 15 Uhr: 15,90 Euro; Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt; Öffnungszeiten: 9 bis 19 Uhr, Minigolf: 11 bis 19 Uhr Schlummertage (6. November 2023 - 1. Dezember 2023): Tagesticket 3,50 Euro, Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt; FunPark Außenbereich und HOB-Center geschlossen; Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr

Tagesticket 3,50 Euro, Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt; FunPark Außenbereich und HOB-Center geschlossen; Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr Wintersaison (2. Dezember 2023 - 18. Februar 2024; geschlossen am: 24. bis 26. Dezember 2023, 31. Dezember 2023 und 1. Januar 2024): Tagesticket 8,90 Euro, Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt; FunPark Außenbereich geschlossen; Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr

Schloss Thurn: Ritterturniere, Cowboy-Tag und Halloween-Special

Wer von spektakulären Shows und Events nicht genug bekommen kann, ist im Erlebnispark Schloss Thurn definitiv richtig aufgehoben. Auch dieser Freizeitpark öffnet bald wieder für die Öffentlichkeit. "Wir öffnen unsere Tore. Ab dem 1. April 2023 erwarten euch wieder Sensationen, Attraktionen und jede Menge Spannung im Freizeitpark Schloss Thurn", schreibt der Veranstalter in den sozialen Medien.

Was den Erlebnispark so besonders macht, sind sicherlich seine Ritterturniere. Fleißig dafür geprobt wird bereits auf dem Gelände in oberfränkischen Heroldsbach, wie der Park mitteilt. "Auch dieses Jahr wird es natürlich wieder täglich unser großes Ritterturnier geben", heißt es. Außerdem soll es wieder einen Cowboy-Tag und ein Halloween-Special geben.

Wichtige Informationen für Besucher: Alle wichtigen Details können auch auf der Website des Erlebnisparks abgerufen werden