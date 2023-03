Zirndorf: Playmobil-Funpark stellt neue Attraktion vor

Saisonstart im Freizeitpark am 27. März 2023

" Virtuelles Feature " als Neuheit - besondere Verstecke

" als - besondere Verstecke Spezielle Aktion für Kinder Anfang April

Am 27. März 2023 ist Saisonstart für den Playmobil-FunPark in Zirndorf. Gleichzeitig zu der Wiedereröffnung erwartet die Gäste eine neue Attraktion, die erste ihrer Art, in dem Freizeitpark. Das kündigt der Betreiber in einer Pressemitteilung an. Zudem sollen zur Osterzeit Gewinnspiele und weitere Aktionen veranstaltet werden.

Playmobil-Funpark in Zirndorf: "Erstes virtuelles Feature" erwartet die Gäste nach Saisonstart

Ab dem 27. März 2023 können die Besucher im Playmobil-Funpark an der "3D-Fotosafari mit virtuellen Tieren aus aller Welt" teilnehmen. Die neue Attraktion sei das "erste virtuelle Feature" im Freizeitpark und dort in insgesamt sieben Bereichen versteckt. Mit dem Smartphone ließe sich das jeweilige Tier dann per QR-Code in der Kulisse platzieren. Gut geeignet "für ein originelles Erinnerungsfoto", wirbt der FunPark.

Zusätzlich könne über die "Wiltopia Web-App" kindgerechter Text zu den jeweiligen Tieren aufgerufen werden. Damit verbinde die neue Attraktion "Aktivsein, Spielspaß und Wissensvermittlung auf eine einzigartige Weise." Der Playmobil-Funpark kündigt außerdem ein Gewinnspiel um einen Schulranzen und weitere Preise an. Zudem könnten die Kinder vom 2. April 2023 bis zum 6. April 2023 nach einem Einkauf im Funpark-Shop an einem Glücksrad drehen und dort Preise mit nach Hause nehmen.

Der Shop habe bereits jetzt schon Montag bis Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und ab dem Saisonstart (27. März 2023) parallel zu den Parköffnungszeiten. Diese sind täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr. Tickets seien auf der Internetseite bestellbar und ein Zimmer im benachbarten Playmobil-Hotel könne ab dem 1. April 2023 gebucht werden.