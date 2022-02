Tief "Antonia" bringt Unwetter: Schwere Sturmböen am Montag in Franken

Deutscher Wetterdienst mit amtlicher Warnung - Orkanböen möglich

- möglich Pendler müssen mit erheblichen Behinderungen im Bahnverkehr rechnen

rechnen In Unterfranken fällt teilweise die Schule aus

Tief erreicht Franken, mancherorts sogar Schnee möglich - Prognose: Wann wird das Wetter besser?

Das Wetter in Franken bleibt stürmisch: Orkantief "Zeynep" ist über Deutschland gebraust und hat sogar für Todesfälle gesorgt. Auch in Franken gab es zahlreiche Einsätze und Sturmschäden zu verzeichnen. Unmittelbar zuvor ist bereits das Sturmtief "Ylenia" über Franken hinweggefegt und hat für umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen und Zugstrecken sowie Stromausfälle gesorgt. Und Entwarnung ist auch nach diesen beiden Stürmen nicht angesagt. Mit "Antonia" steht bereits das nächste Sturmtief in den Startlöchern. Laut Meteorologe könnte es ähnlich heftig ausfallen wie Tief "Ylenia".

Warnung vor schweren Sturmböen in Franken: Diese Regionen sind betroffen

Der DWD warnt stellenweise vor Sturmböen ab Montagabend (21. Februar 2022), teilweise bis in die Nacht hinein. Folgende fränkische Regionen sind demnach betroffen:

Kreis Lichtenfels, bis 02.00 Uhr

Kreis Bad Kissingen, bis 02.00 Uhr

Kreis Main-Spessart, bis 02.00 Uhr

Kreis und Stadt Aschaffenburg, bis 23 Uhr

Kreis Forchheim, bis 02.00 Uhr

Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim, bis 02.00 Uhr

Kreis Erlangen-Höchstadt, bis 02.00 Uhr

Kreis und Stadt Ansbach, bis 02.00 Uhr

Kreis und Stadt Fürth, bis 02.00 Uhr

Kreis Rhön-Grabfeld, bis 02.00 Uhr

Kreis Nürnberger Land, bis 02.00 Uhr

Kreis Kronach, bis 02.00 Uhr

Kreis Haßberge, bis 02.00 Uhr

Kreis und Stadt Bayreuth, bis 02.00 Uhr

Kreis und Stadt Hof, bis 02.00 Uhr

Kreis und Stadt Bamberg, bis 02.00 Uhr

Kreis Roth, bis 02.00 Uhr

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, bis 02.00 Uhr

Kreis und Stadt Coburg, bis 02.00 Uhr

Kreis Kulmbach, bis 02.00 Uhr

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, 02.00 Uhr

Kreis und Stadt Schweinfurt, bis 02.00 Uhr

Kreis Miltenberg, bis 23 Uhr

Kreis und Stadt Würzburg, bis 02.00 Uhr

Schwere Sturmböen fallen in die Kategorie der Stufe 2 von 4 der Warnungen des DWD. Dabei können etwa einzelne Äste herabstürzen. "Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände", erklärt der Deutsche Wetterdienst. Orkanartige Böen oder Orkanböen sind unterdessen Winde mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Dabei handelt es sich um die Gefahrenstufe 3 von 4. Meteorologen geben auch Hinweise, mit welchen Gefahren gerechnet werden muss. So sollten bei orkanartigen Böen alle Fenster und Türen geschlossen und Gegenstände im Freien gesichert werden. Menschen sollen unbedingt Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten und "möglichst auf Aufenthalt im Freien" verzichten.

Nach Sturmtief: Aufheiterungen am Mittwoch und Donnerstag erwartet

Am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch zieht ein neues Tief mit seinem Kern über Dänemark nach Südosten. Im Tagesverlauf kommen Regenfälle auf. Die Temperaturen schwanken um 7 Grad. Der Westwind ist in Böen stürmisch (Beaufort 8). Sturmböen werden nicht mehr erwartet. Am Mittwoch und Donnerstag bestimmt ein Zwischenhoch unser Wetter. Es ist wolkig bis heiter. Maximal werden 10 bzw. 12 Grad erreicht. Der in Böen gelegentlich noch frische Wind weht vorherrschend aus West.

Tiefausläufer bringen am Freitag und Samstag kältere Luft mit Schneeschauern bis in tiefe Lagen. Es treten starke und vielleicht auch stürmische Böen auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 Grad. Anschließend stellt sich sonniges und zunehmend wärmeres Hochdruckwetter ein.

