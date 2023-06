Franken aktualisiert vor 3 Minuten

Wetterdienst-Warnungen

Amtliche Unwetterwarnung in Franken ausgeweitet - in diesen Landkreisen donnert und blitzt es jetzt

Der Deutsche Wetterdienst hat am Montagnachmittag amtliche Warnungen für Unwetter in Franken ausgegeben und mehrfach aktualisiert. Aktuell sind sechs Regionen betroffen, in denen starke Gewitter auftreten können.