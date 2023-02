Brand in fränkischer Brauerei: In Thuisbrunn bei Gräfenberg in der Fränkischen Schweiz brach am Dienstag (14.02.23) ein Feuer in einer Brauerei aus.

Wie die Polizei gegenüber inFranken.de bestätigt, ging gegen 11.30 Uhr ein Notruf in der integrierten Leitstelle ein. Demnach brannte der Dachstuhl der hiesigen Brauerei.

Feuer in Brauerei - Einsatz läuft noch

Das Feuer brach im Brauerei-Gebäude aus. Laut Polizei war die Brauerei zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Gegen 12.30 Uhr gelang es den herbeigeeilten Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Absicherung des Brandherdes und des beschädigten Gebäudes wird jedoch noch Stunden in Anspruch nehmen.

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Genauere Angaben zur Schadenshöhe und der Brandursache konnte die Polizei zunächst nicht machen - es ist jedoch von einem hohen Schaden auszugehen. Die benachbarten Gebäude, insbesondere das nahegelegene Gasthaus wurden nicht beschädigt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.