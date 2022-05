Am Samstag (28.05.2022) oder Sonntag (29.05.2022) ist in Neunkirchen am Brand in eine örtliche Schule eingebrochen worden.

Da sich die Tat im Schuleinbrüchen aus der letzten Woche aus der Stadt und dem Landkreis Bamberg deckt, hat die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen übernommen.

Einbrecher verursachen 10.000 Euro Sachschaden in Schule

Die Einbrecher gelangten über ein Fenster in die Schule am Schellenberger Weg. Nachdem sie im Gebäude eingedrungen sind, öffneten die Diebe mit Gewalt zahlreiche Schränke und stahlen einen dreistelligen Geldbetrag, die in Geldkassetten gelagert waren.

Durch die gewaltsamen Beschädigungen an den Schulschränken entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro, so das Polizeipräsidium Oberfranken. Inwieweit der Einbruch in der Schule in Neunkirchen, mit denen aus Bamberg in Verbindung steht, muss von den Ermittlern geklärt werden.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Schule beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

Vorschaubild: © Silas Stein/dpa (Symbolbild)