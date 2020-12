Eigentlich sollten die ersten 100 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Forchheim bereits am Sonntag, 27. Dezember 2020, gegen das neuartige Coronavirus geimpft werden. Nachdem Zweifel an der Einhaltung der Kühlkette aufkamen, hatte das Gesundheitsministerium jedoch angeordnet, dass als "Vorsichtsmaßnahmen" die Impfdosen der ersten Charge in mehreren oberfränkischen Landkreisen nicht verwendet werden sollten.

Nach Freigabe durch die Firma Biontech und die Regierung von Oberfranken könne der Landkreis Forchheim jetzt am Montag mit dem Impfen gegen das SARS-CoV-2 Virus beginnen, teilt das Landratsamt Forchheim mit. 100 Impfungen wären am Sonntag geplant gewesen, 70 davon sollte das mobile Impfteam in einer Pflegeeinrichtung in Unterleinleiter an Personal und Bewohner verabreichen.

Ab Montagnachmittag sollen die Impfungen dieser ersten Charge nun nachgeholt werden, erklärt Landratsamtssprecherin Kathrin Schürr. Die Impftermine mit den freiwilligen Patienten mussten neu koordiniert werden. "Alle Impfwilligen ab dem frühen Morgen zu erreichen, war ein großer Aufwand. Im besten Fall werden alle Impfungen heute nachgeholt", erläutert Schürr.

Der Landkreis Forchheim hat ein Impfzentrum im ehemaligen Don-Bosco-Jugendheim in Forchheim eingerichtet. Zudem sollen mobile Impfteams vor allem in den Alten- und Pflegeheimen den Impfstoff verabreichen.

Lesen Sie hier, wie in Forchheim geimpft werden soll [Plus-Artikel]: Der Testlauf im Forchheimer Corona-Impfzentrum war erfolgreich, aber das Gebäude ist nicht ideal.