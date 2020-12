Am Eingang in der Don-Bosco-Straße 4 hängt der große Schriftzug "Impfzentrum Landkreis Forchheim ". Gestern Abend hat ein Testlauf gezeigt, wie das große Impfen gegen Corona im Echtbetrieb abläuft: Mehrere Freiwillige wurden als Testpersonen in die ehemalige Jugendherberge eingeladen und haben den Impfablauf gemeinsam mit Ärzten, medizinischem Personal und Helfern des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Forchheim simuliert.