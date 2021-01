Nach Corona-Massenausbrüchen in Pflegeheimen in Streitberg (Seniorenzentrum "Martin Luther") und Forchheim (Wohn- und Pflegezentrum Charleston) hat es nun erneut eine Einrichtung im Landkreis Forchheim getroffen: Am Pflegezentrum Klinikum Fränkische Schweiz in Ebermannstadt haben sich mehrere Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Bis Dienstagmittag, 5. Januar 2021, sind insgesamt 30 Menschen positiv getestet worden. "Ich bin fassungslos und traurig", sagt Heimleiterin Lydia Kropfelder auf FT-Nachfrage.