Bis zum Jahresende lädt der Fränkische Tag Forchheim zu einigen kleinen Spaziergängen ein; diese führen an sagenumwobene Plätze im Landkreis Forchheim, zu geheimnisvollen Orten und in das Land der Fantasie. Los geht es mit der Sage um den Teufelstisch bei Gräfenberg.

Gerne werden Sagen in diesem Zusammenhang mit Märchen in Verbindung gebracht. In vielen Sagen finden sich auch märchenhafte Elemente; oft taucht sogar der Teufel höchstpersönlich auf.