In den vergangenen Wochen häuften sich in Franken Autodiebstähle, bei denen die Diebe die "Keyless-Go"-Technologie ausnutzten und durch die Funksignale des Autoschlüssels abfangen konnten. Zuletzt waren bereits in den Landkreisen Kitzingen und Forchheim zwei hochwertige Fahrzeuge gestohlen worden. Das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet jetzt von einem weiteren Diebstahl aus der Forchheimer Gegend.

In der Nacht von Montag (15. Mai 2023) auf Dienstag (16. Mai) zwischen 21 und 5 Uhr stahlen Unbekannte ein Auto "Im Kirschring" in Heroldsbach. Das Fahrzeug war vor dem Wohnhaus des Besitzers in einem Carport untergestellt.

Auto unbemerkt aus Carport gefahren - trotz Sicherheitsvorkehrungen

Die Diebe waren in der Lage, das Auto gewaltfrei zu öffnen und scheinbar unbemerkt davonzufahren. Laut Polizeiangaben hatte der Fahrzeughalter seinen Autoschlüssel zwar in Aluminiumfolie eingewickelt, was die Funksignale abschirmen soll. Allerdings war der Schlüssel wohl nicht vollständig in umhüllt, sodass die Autodiebe das Signal abfingen und der Diebstahl nicht verhindert werden konnte.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. Das Auto, das einen geschätzten Zeitwert von 55.000 Euro hat, trug zuletzt das Kennzeichen "FO-D 1409". Wer in der Tatnacht "ungewöhnliche Wahrnehmungen" "Im Kirschgarten" gemacht hat oder verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.

