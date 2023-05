Unbekannte haben in der Nacht auf Montag (14./15. Mai 2023) zwei hochwertige BMW im Landkreis Kitzingen gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter dabei das sogenannte "Keyless-Go-System" der Autos ausgenutzt, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen klauten die Täter die beiden schwarzen BMWs der 5er-Serie zwischen 20 Uhr und 6.45 Uhr in der Hainleite in Iphofen und in der Adolph-Kolping-Straße im Kitzinger Ortsteil Hoheim und flohen damit in unbekannte Richtung.

Autodiebstahl in Franken: Täter nutzen "Keyless-Go-System" aus

Gegen 3 Uhr nahm der Autobesitzer in Kitzingen ein Geräusch auf der Straße wahr, das möglicherweise mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnte. Von den unbekannten Tätern fehlt bislang jede Spur. Der Schaden liegt im hohen, fünfstelligen Bereich.

Auch im Landkreis Forchheim schlugen eine Nacht später Autodiebe zu. In der Nacht von Montag auf Dienstag (15./16. Mai 2023) stahlen sie einen Audi aus einem Carport, gab das Polizeipräsidium Oberfranken bekannt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 2.50 Uhr in der Straße Irrlenwiese in der Gemeinde Poxdorf. Der gestohlene dunkelgraue Audi Q5 hatte einen Wert von etwa 30.000 Euro und trug die Kennzeichen FO-AE 555. Auch dieser Wagen war mit einem "Keyless-Go-System" ausgestattet.

Mehrere Fahrzeuge geklaut: Polizei spricht von "Serie"

Das Polizeipräsidium Oberfranken spricht inzwischen von der Fortsetzung einer "Serie". Denn Ende April ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in Bayreuth, bei dem ein BMW der 7er-Serie, der ebenfalls mit dem Sicherheitssystem ausgestattet war, aus einem Carport gestohlen wurde.

Offenbar nutzen die Täter gezielt das "Keyless-Go-System" der Fahrzeuge aus. Mithilfe entsprechender Technik können die Täter die Signale der Fahrzeugschlüssel abfangen und diese zum Öffnen an die Standorte der Autos weiterleiten.

Um sich vor Diebstählen von Fahrzeugen mit dieser Art von Sicherheitssystem zu schützen, empfiehlt die Polizei, die Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür abzulegen. Durch Hüllen aus Aluminium oder Alufolie lässt sich das Funksignal des Schlüssels zusätzlich abschirmen. Außerdem bieten viele Hersteller an, die Funktion temporär zu deaktivieren oder das System durch zweimaliges Drücken der Verriegelungstaste auszuschalten. Beim Aussteigen empfiehlt es sich, auf Personen mit Aktenkoffern in unmittelbarer Nähe zu achten, da es bei diesen um professionelle Autodiebe handeln könnte.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Dienststellen der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Im Fall der gestohlenen BMWs in Kitzingen und Iphofen bitte die Kriminalpolizei Würzburg um Hinweise unter der Telefonnummer 0931 457-1732. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt im Fall des gestohlenen Audis und bittet Zeugen, sich unter der 0951 9129-491 zu melden.