Eggolsheim vor 1 Stunde

Auszeichnung

Mit Bockbier und Büffelfleisch: Diese Metzgerei aus der Fränkischen Schweiz macht die beste Salami Deutschlands

Wurstliebhaber*innen aufgepasst: Eine Metzgerei aus der Fränkischen Schweiz stellt offiziell die beste Salami in ganz Deutschland her. Wir haben nachgefragt, was die Wurst so einzigartig macht.