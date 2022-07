Metzgerei aus Möhrendorf gewinnt Europameisterschaft - Dorfmetzger Jürgen Reck Triple-Sieger

Der Dorfmetzger Jürgen Reck aus Möhrendorf hat in diesem Jahr zum dritten Mal die "Europameisterschaft der Metzger", einen Wettbewerb der Bruderschaft der handwerklichen Schinken- und Wurstmacher gewonnen. Seine Produkte wurden von einer Jury aus internationalen Fachleuten hinsichtlich Optik, Geschmack und Zutaten bewertet - mit nahezu perfekten Ergebnissen.

"Bei der Europameisterschaft muss man aus acht Produktgruppen mindestens fünf Gruppen wählen und jeweils zwei Exempel abgeben", erklärt Jürgen Reck gegenüber inFranken.de. Der Metzger hat gleich zwölf Produkte aus sechs Produktgruppen abgeliefert: "Bratwürste, Leberwürste, Rohschinken, Räucherwürstchen, unsere Stadtwurst sowie Gerichte im Kochbeutel". Elf der zwölf Würste erhielten von der Jury 50 von 50 Punkten - eine 49.

Damit wurden alle eingereichten Produkte des Metzgers mit Gold ausgezeichnet - "und der Metzger mit der höchsten Durchschnittsnote gewinnt dann auch die Europameisterschaft." Dadurch ist das Triple nun komplett: Bereits 2018 und 2020 konnte Reck mit seinen Produkten den Europameistertitel für sich gewinnen.

"Ich habe hier jetzt ein ganzes Regal voller Pokale", sagt der Metzger, der auch schon bei vielen andere Wettbewerben glänzen konnte. Darunter sind neben den Europameisterpokalen auch Titel als bester deutscher Metzger sowie diverse Auszeichnungen für seine Bratwurst. Doch was macht die Produkte aus Möhrendorf so besonders?

Bei der Europameisterschaft werden die eingereichten Produkte nach verschiedenen Kategorien bewertet. "Dabei geht es erst einmal um die Optik", erklärt Reck. "Ist die Wurst von außen schön? Wenn man etwas räuchert, dürfen beispielsweise keine Räucherflecken zu sehen sein." Außerdem werde die Wurst auf Geschmack und Konsistenz untersucht, "und auch nochmal geschaut, wie die Wurst angeschnitten aussieht."

"Knorpel und Sehnen geben ebenfalls Abzugspunkte", sagt Reck. Fast alle Produkte des Metzgers wurden mit der Höchstpunktzahl 50 bewertet - "also alles absolut perfekt". Der Vize-Europameister habe in der Durchschnittspunktzahl nur 0,1 Punkte hinter Reck gelegen - "da geht es wirklich um Kleinigkeiten, und der, der den besseren Tag hat, gewinnt." Bei den Würsten gebe es einiges zu beachten: "Es kommt darauf an, dass man alles frisch macht. Man braucht gutes Fleisch und gute Gewürze und viel Leidenschaft", erklärt Reck.

Neben dem Studium der alten Bewertungsbögen kann der Metzger auf viel Erfahrung zurückgreifen: Nach meiner Ausbildung habe ich auf Wanderschaft von verschiedenen Metzgereien das Beste mitgenommen, jeder hat da seine eigene Herangehensweise - und meine verrate ich nicht", schmunzelt Reck. Vor allem die Bratwurst sei mittlerweile "unser Steckenpferd", was durch verschiedene Auszeichnungen wie die als fränkischer Bratwurstkönig nur bestätigt wurde.