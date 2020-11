Herzogenaurach vor 1 Stunde

Flüchtlingshilfe

"Stadt ist ein sicherer Hafen": Herzogenaurach entschließt sich, Geflüchtete aufzunehmen

Der Stadtrat schloss sich mehrheitlich einem Antrag der Grünen an, jedoch nicht ohne eine längere Diskussion. So wurde der Antrag in drei Teile gestückelt, die aber alle eine Mehrheit fanden. Die Organisation Seebrücke stand allerdings weiter in der Kritik.