Stellenabbau bei Schuler GmbH in Heßdorf : Arbeitsplätze durch Umstrukturierung reduziert

: Arbeitsplätze durch Umstrukturierung reduziert Industrieriese streicht jede sechste Stelle an Standort

"Einfach nicht mehr marktfähig": Grund sei "industrielle Zukunft" der Pressen

der Pressen Altersteilzeit und Transfergesellschaft: So geht es mit den Mitarbeitenden weiter

Die Schuler GmbH am Standort Heßdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) ist von großen Umstrukturierungsmaßnahmen betroffen. "In den letzten zwei Jahren hat sich einfach immer mehr herausgestellt, dass bestimmte Pressen, nämlich mechanische Pressen, einfach nicht mehr marktfähig herzustellen sind", erklärt Pressesprecher Hans Obermeier inFranken.de. In Heßdorf selbst werden keine mechanischen Pressen produziert. Dort entstehen unter anderem Bandanlagen für Pressen und Laser-Schnittlinien. Der von den Maßnahmen betroffene Bereich ist die mechanische Fertigung, in der die Komponenten für diese Produkte hergestellt wurden.

Heßdorf: Pressen-Hersteller Schuler streicht jede sechste Stelle - Standort "nicht gefährdet"

Die "Anpassungsmaßnahmen" seien bereits abgeschlossen. "Wir haben die Produktion auslaufen lassen und schon im letzten Jahr mit Betriebsräten und Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gesprochen", sagt Obermeier. Darauf hin seien die betroffenen Arbeitsplätze am Standort Heßdorf in ein Umstrukturierungsprogramm gemündet. "Es ist niemand entlassen worden", betont der Pressesprecher.

"Einige der betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind ausgeschieden, weil sie schnell andere Arbeitsstellen gefunden haben", so Obermeier. Ein weiterer Teil sei in Altersteilzeit gewechselt, ein anderer in eine Transfergesellschaft übergegangen. Wie viele Arbeitnehmer*innen die Schuler GmbH genau verlassen mussten, will das Unternehmen nicht verraten. Eine Einschätzung der Größenordnung, bei der circa 50 von rund 300 Angestellten die Schuler GmbH verlassen mussten, kann der Pressesprecher gegenüber inFranken.de jedoch bestätigen.

Der Standort Heßdorf an sich sei jedoch keinesfalls gefährdet. "Aus heutiger Sicht ist auch mit keinen weiteren Anpassungsmaßnahmen zu rechnen", fügt Obermeier hinzu. "Die mechanischen Pressen, um die es bei der Umstrukturierung geht, haben leider aus Deutschland heraus keine industrielle Zukunft."

