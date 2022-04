Zwischen Montag (11. April 2022) und Freitag (22. April 2022) ist die Beutelsdorfer Straße Richtung Haundorf in Herzogenaurach, aufgrund von Bauarbeiten der Herzowerke, voll gesperrt.

Die Straße ist für den Gesamtverkehr gesperrt. Einige Buslinien des HerzoBus sind davon betroffen. Wie das Landratsamt Erlangen-Höchststadt berichtet, sind Umleitungen und Ersatzhaltestellen für die Busse schon eingerichtet.

Sperrung in Herzogenauracher Ortsteil Beutelsdorf: Mehrere Buslinien betroffen



Von Montag, den 11. April, bis voraussichtlich Freitag, den 22. April 2022, ist die Beutelsdorfer Straße/ERH 25 zwischen Kreisverkehr und Ortsende Richtung Haundorf für den Gesamtverkehr gesperrt. Grund dafür seien Arbeiten der Herzowerke. Eine Umleitung sei eingerichtet, heißt es.

Mehrere Haltestellen könnten während der Sperrung nicht angefahren werden: Die Haltestelle Haundorf/Herzo Haundorfer Straße der Linie 246 entfalle ersatzlos. Für die Haltestelle Beutelsdorf werde eine Ersatzhaltestelle an der Hubertusstraße eingerichtet. Für die Haltestelle Beutelsdorf der Linie 268 diene als Ersatzhaltestelle die ehemalige Haltestelle in der Hubertusstraße am Wartehäuschen (Fahrtrichtung stadteinwärts). Statt der regulären Haltestelle Haundorfer Straße halte die Linie 268 ersatzweise an der Regionalbushaltestelle Haundorfer Straße (Fahrtrichtung stadtauswärts).

Danach sei die Beutelsdorfer Straße/ERH 25 von Montag 25. April bis voraussichtlich Montag, den zweiten Mai 2022 halbseitig gesperrt. Eine Lichtsignalanlage regle dann den Verkehr.

Vorschaubild: © Reginal/Pixabay (Symbolfoto)