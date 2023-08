Wie die Erlanger Stadtwerke (ESTW) in einer Pressemitteilung erklären, ersetzen sie seit Ende Juli Teile der bestehenden Fernwärmeleitungen in der Drausnickstraße. Diese Leitungen versorgen die Kunden in Richtung Sieglitzhof, in Sieglitzhof selbst und in Spardorf mit Fernwärme.

Am 24. August werden in der Drausnickstraße an der Hauptversorgungsleitung Richtung Stadtosten wichtige Einbindungsarbeiten durchgeführt. Dafür müssen die Leitungsabschnitte komplett getrennt werden. Die ESTW teilen mit, dass somit an diesem Tag von voraussichtlich ca. 6 bis 22 Uhr leider keine Versorgung mit Fernwärme möglich ist.

Betroffen sind der Bereich der Drausnickstraße ab Höhe Berufsschule in Richtung Sieglitzhof, Sieglitzhof komplett und das mit Fernwärme versorgte Gebiet Spardorf-West zwischen Erlanger und Buckenhofer Straße. Die ESTW sprechen hier von etwa 2.000 Haushalten, die am 24. August dann weder Heizung noch Warmwasser zur Verfügung haben werden.

Die ESTW legen solche Arbeiten bewusst in die Sommer- und Ferienzeit, damit die Einschränkungen für die Kunden möglichst gering sind. Nur durch den Einsatz der gesamten Betriebsabteilung sowie einer großen Anzahl an Fremdpersonal ist diese Baumaßnahme überhaupt innerhalb eines Tages zu stemmen. Die Erlanger Stadtwerke bitten ihre Kunden für die erforderlichen Einschränkungen um Verständnis. Alle Arbeiten werden so schnell und effizient wie möglich durchgeführt.