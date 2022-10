Die Erlanger Innenstadt verwandelt sich beim Family-Day am Samstag, den 22. Oktober in eine große Erlebnismeile für Jung und Alt. Das City-Management Erlangen plant ein vielseitiges Rahmenprogramm vom Rathaus bis zum Schlossplatz, von der Heuwaagpassage bis zum Bohlenplatz. Wie der Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V. mitteilt, sei ein großes Bühnenprogramm mit Live DJ, Clown und Insektenhotel basteln am Schlossplatz geplant.

Von der südlichen bis zur nördlichen Erlanger Innenstadt gibt es an diesem besonderen Einkaufssamstag viele Stationen für die Besucherinnen und Besucher zu entdecken. An den zentralen Plätzen gibt es verschiedenste Showprogramme und Mitmachaktionen. Zusätzlich bieten viele der in der Innenstadt gelegenen Betriebe eigene Sonderaktionen und Sonderangebote an.

Auf dem Schlossplatz erwartet die Gäste ein großes Bühnenprogramm. DJ Kay Cool heizt bei coolen Beats musikalisch ein. Zudem bringen verschiedene Tanzaufführungen Stimmung und Farbe auf die Bühne. Ein Clown treibt für alle Kids und Junggebliebenen seine Späße. Die Verkehrswacht bietet einen Überschlagssimulator an. Zudem hat das Liegenschaftsamt eine Rallye auf dem Marktplatz bis 14 Uhr geplant. Das Umweltamt macht die Kleinen beim Insektenhotel basteln spielerisch auf Umwelt und Natur aufmerksam. Ebenfalls ist der HC Erlangen vertreten und es gibt eine Autoausstellung.

Weitere Aktionen gibt es zum Beispiel am Hugenottenplatz, wo der THW sich mit zwei Einsatzfahrzeugen präsentiert. Sportliche Challenges wie Bogenschießen und Disc-Golf stehen hier ebenfalls auf dem Programm. Moderne E-Mobilität gibt es dann im Süden am Beşiktaş-Platz bei einer Autoausstellung zu entdecken.

Für den kleinen und großen Hunger gibt es neben dem gastronomischen Angebot in der Erlanger City zusätzliche Imbissstände sowie eine Auswahl an Food-Trucks am Bohlenplatz.

Bereits im Vorfeld haben viele Geschäfte der Erlanger Innenstadt Aktionen eingereicht und beteiligen sich am Family-Day. Das gesamte Programm des Family-Day gibt es auf www.erlangen.info/family-day/.