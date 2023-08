Von einem besonders dreisten Dieb berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt. Zunächst fiel einem Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes am Donnerstagmittag (17. August 2023) gegen 13.30 Uhr ein 31-Jähriger auf, der verschiedene Waren im Gesamtwert von etwa 130 Euro aus dem Geschäft entwendete. Der Angestellte konnte den Mann am Tatort festhalten und die Polizei verständigen.

Der Ladendieb wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nach Beendigung der Maßnahmen entließ man den 31-Jährigen wieder und er verließ die Dienststelle in die Innenstadt. Nur kurze Zeit später versuchte der Mann erneut in einem Discounter in der Karl-Zucker-Straße Waren zu entwenden, wurde aber erneut von einem Mitarbeiter erwischt. Er flüchtete anschließend mit seiner Beute in ein benachbartes Geschäft, wo er Getränke klauen wollte.

Erlangen: 31-Jähriger begeht fünf Diebstähle innerhalb einer Woche

Die alarmierten Polizeibeamten fanden den 31-Jährigen schnell und nahmen ihn erneut fest. Bereits am vergangenen Montag (14. August) hatte der Mann aus einem Lebensmittelmarkt Waren im Wert von 700 Euro entwendet und machte dabei ebenfalls Bekanntschaft mit der Polizei. Direkt nach der Abarbeitung dieses Vergehens stahl der Mann am Erlanger Bahnhof den Rucksack eines Passanten.

Aufgrund der zahlreichen Vergehen beantragte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Ein Haftrichter wird am Freitag (18. August) über den Haftantrag gegen den 31-jährigen Bamberger entscheiden.

Vorschaubild: © pixabay/stevepb, fsHH