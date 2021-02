Die Stadt Erlangen habe sich im vergangenen Jahr entschieden, trotz der unsicheren Situation eine Ausschreibung für Schaustellerbetriebe durchzuführen, die sich um eine Teilnahme an einer Bergkirchweih 2021 beteiligen wollen.

Zusätzlich wurden 2020 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Dadurch sollen die Sicherheit auf dem Bergkirchweih-Gelände erhöht werden. Die Kosten beliefen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.

Tradition seit 1755 - vom Anstich bis zum letzten Fass Festbier

Die Bergkirchweih in Erlangen blickt auf eine lange Tradition zurück. Am 21. April 1755 beschlossen die Stadträte des Magistrats der Erlanger Altstadt, den traditionellen Pfingstmarkt von der Altstadt auf den Burgberg zu verlegen. Damit war die Erlanger Bergkirchweih geboren. Wenn Erlangens Oberbürgermeister am Donnerstag vor Pfingsten pünktlich um 17 Uhr am Henniger Keller das erste Fass angestochen hat, beginnt seitdem in Erlangen die "5. Jahreszeit".