Ersten Informationen der Polizei Mittelfranken zufolge hatte Dienstagnacht (21. Februar 2023) im Kreis Erlangen-Höchstadt eine Scheune gebrannt.

Gegen 1.30 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst. In Baiersdorf sei eine Scheune in Brand geraten, in welcher landwirtschaftliche Erzeugnisse gelagert wurden. Weder Personen noch Tiere seien involviert gewesen.

Scheune in Baiersdorf brennt: Wie ist das passiert?

"Die Ursache steht nicht zweifelsfrei fest", berichtet ein Sprecher der Polizei Mittelfranken. Aus diesem Grund sei die Kriminalpolizei hinzugezogen worden und ermittle nun die Brandursache.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.